Николай Азаров назвал главные ошибки правления Владимира Зеленского

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили, как итоги выборов в США могут повлиять на ситуацию в Украине. Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров рассказал, какие ошибки допустил Владимир Зеленский в процессе правления страной.

«Первые месяцы можно было думать, что Зеленский будет вникать в дела, начнет учиться управлять государством. Ему надо было просто начать это делать, потому что он не имел элементарных навыков управления. Естественно, первые полгода он должен был посвятить этому трудному процессу», — заявил Николай Азаров.

По мнению политика, Владимиру Зеленскому надо было начинать с изучения политической и экономической ситуаций в стране, далее постепенно подбирать людей, на которых можно было бы опереться.

«Набор у него был большой, потому что у нас за 30 лет прошло большое количество министров и руководителей ведомств, государственных корпораций. Нельзя было ставить на бизнесменов. Я глубоко убежден, что бизнесменов уже не переделаешь, особенно наших. Они привыкли зарабатывать легкие деньги, а не те, что вкладывались в проект освоения польских рынков, например. Надо было подбирать людей, которые работали на государство и дали позитивный расклад. Он этого не сделал», — объяснил политик.

Бывший премьер-министр Украины также отметил, что нынешний президент сразу попал под влияния советчиков и не смог из-под него выйти.

«Назначать Гончарука премьер-министром Украины, человека без опыта и знания, даже без диплома, нельзя было. Это же не маленькая страна, по разным оценкам численность населения Украины составляет порядка 40 млн граждан. У нас сложная промышленность, сложное народное хозяйство, сложная инфраструктура. Назначать на такую должность человека с нулевым опытом правления — это была его первая ошибка», — высказался председатель «Комитета спасения Украины».

По мнению Николая Азарова, второй ошибкой Зеленского было расставление на министерские посты всех, кто подрабатывал на вторых ролях у Порошенко.

«При Порошенко был откровенно мародерский режим. Я не могу назвать ни одного государственного деятеля, работающего при нем, который вызывал бы элементарное доверие», — заявил политик.

Далее, по словам бывшего премьер-министра Украины, Владимир Зеленский втягивался в игры олигархов, которые «посадили его в теплую ванну» и предлагали простые решения, соответственно, навязав своих людей, свои проекты.

«Сейчас можно сказать, что Зеленский растерялся. Он сам не знает, что делать, поэтому ориентируется на советы своего ближайшего окружения. Только он забыл простую вещь — советчики не будут отвечать ни перед кем и ни за что, а нести ответственность придется прежде всего ему перед украинским народом. Это самая тяжелая и самая большая ответственность», — объяснил эксперт.

Николай Азаров отметил, что у Зеленского еще есть время.