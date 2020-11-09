Опубликован первый трейлер боевика «Мосул» от создателей «Мстителей»

Лос-Анджелес, 9 ноября. Netflix опубликовал трейлер боевика «Мосул» от создателей супергеройской франшизы «Мстители». Премьера фильма назначена на 26 ноября.

Как сообщает «Культуромания», продюсерами картины выступают Джо и Энтони Руссо, которые работали над постановкой двух последних частей «Мстителей».

В основу картины легли реальные события, произошедшие в Ираке в 2016-2017 годах. В отряд спецназа вошел молодой полицейский. Им предстоит освободить город Мосул от террористов.

Режиссером фильма стал Мэттью Майкл Карнахан. Он работал как сценарист над такими картинами, как «Глубоководный горизонт» и «Темные воды». Главную роль исполнил Вильям Эль Гарди.