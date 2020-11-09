Азаров рассказал, как президент IKEA ужаснулся коррупцией на Украине

Бывший премьер-министр Украины и председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» подробно рассказал об эпизоде работы в правительстве, за который ему стыдно до сих пор.

По его словам, тогда в Киев приезжал ныне покойный президент IKEA Ингвар Кампрад. Азаров на тот момент занимал пост первого вице-премьера Украины.

«На встрече со мной он говорит, хочу в Украину вложить порядка миллиарда евро, очень крупные комплексы построить в районе Киева и в районе Харькова, помогите мне. Мы с ним детально обсудили все эти возможности, я поставил наши условия, что это должно быть выгодно Украине, должна быть полная локализация, должно быть наше производство, мебель должна производится из нашей древесины и так далее. Все мы обсудили, посчитали, что это выгодно для страны», — говорит Николай Азаров.

Азаров обратился к руководителю Киева, попросил найти площадку порядка тысячи гектар. Он пообещал, что украинская сторона будет максимально содействовать этой крупной инвестиции.

«Президент фирмы был очень доволен, но я ему сразу сказал, что знаю свою страну, знаю чиновников и попросил его, не стесняясь через какое-то время рассказать, как идут дела на самом деле. Я держал проект под контролем, мне докладывали, что все идет нормально», — рассказывает украинский политик.

Николай Азаров отмечает, что к сожалению его прогноз, что у проекта возникнут препятствия, оказался верен.

«И вот проходит, какое-то время и он снова у меня в кабинете. Я никогда не забуду этой встречи. Он мне говорит, посмотрите на мои штиблеты. Я посмотрел, действительно, подошва темно-желтая. И он продолжает, я экономлю на всем, у меня старая Volvo, я даже эти штиблеты не меняю. Если бы мне и моим людям работники этой городской администрации сказали, дайте нам 20 млн евро на детский дом или благотворительные дела, поверьте мне, я эти деньги записал бы в свои расходы и выделил бы эти средства. Но когда мне прямо говорят «в чем заключается наш интерес» и просят положить деньги на какой-то счет, то я в такой стране работать не буду. Мне было невероятно стыдно, противно и неприятно», — вспоминает Азаров.

Как отмечает политик, на этом сотрудничество Киева с Ингваром Кампрадом прекратилось. Азаров говорит, что уже работая премьер-министром Украины стремился создать такую среду, что бы коррупция была невозможна.