Остановить Трампа: ФАН обнаружил шокирующую методичку демократов

Самые скандальные выборы за всю историю США завершились, многие американские СМИ провозгласили президентом США демократа Джо Байдена, с чем категорически не согласен действующий президент США Дональд Трамп. Дело в том, что в Штатах были замечены многочисленные фальсификации и прочие нарушения, которые могли незаконным способом изменить исход выборов. К этому апеллирует сам Трамп и участники его предвыборной кампании, уверенные в том, что у них мошенническим образом отобрали победу.

ФАН обнаружил в интернете интересный документ — методичку, которую выдвигает на передний план звезда СNN — политический обозреватель и юрист Вэн Джонс. Тот самый, кто заплакал от счастья после объявления о победе демократа Джо Байдена на президентский выборах в США. В своем эмоциональном комментарии политик подчеркнул, что «до сегодняшнего дня многие не могли дышать», сделав отсылку к словам афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским в процессе задержания.

Методичка называется «Оставайся на линии. Руководство по защите демократии». Слоган инструкции гласит: «Каждый из нас может сыграть свою роль». Федеральное агентство новостей решило опубликовать этот документ, чтобы каждый читатель мог сам сделать свои выводы.

Самая редкая форма правления

Незадолго до выборов в рамках конференции элитной федеральной платформы TED (членство в которой стоит 6 000 долларов в год), было опубликовано видео, в котором юрист Вэн Джонс призывает зрителей срочно прочитать методическое пособие «Hold the line» («Оставайся на линии»). Выступление оказалось весьма эмоциональным и проникновенным — Джонс выступил со всем возможным пафосом «элитного демократа». Это видео просмотрели практически 3,5 миллиона человек.

«Вы можете проверить, — призывает Джонс зрителей. Это называется «Оставайся на линии. Руководство по защите демократии». И это может дать вам действительно хорошие рамки, чтобы двигаться умным, мирным путем. Если вы чувствуете это, то должны вынести это на улицу. Я знаю, что эти вещи ошеломляют. И я должен признать, что некоторых из этих шагов могут быть недостаточными. Действительно президент мошенник мог вызвать частную вооруженную милицию, чтобы попытаться запугать законодателей, чтобы они удержали его или ее у власти или они могли злоупотреблять своими чрезвычайными полномочиями пытаться остаться в офисе на неопределенный срок. У нас есть настоящие проблемы в нашей системе. Лучший способ остановить кражу — обновить и укрепить нашу демократическую систему, как только эти выборы закончатся. Может быть, нам нужно переосмыслить систему или просто избавиться от лишней штуки с коллегией выборщиков. Я точно знаю, что нам нужно лучше работать по защите прав избирателей, преследованию за запугивание избирателей, а также по обеспечению того, чтобы у нас были технологии, чтобы никому не нужно было бояться подтасовки голосов избирателей. Эти шаги мы собираемся предпринять, чтобы убедиться, что у нас есть демократия и демократическая стойкость. Никогда не забывайте об этом: демократическая республика — самая редкая форма правления в мире».

Далее спикер рассуждает вслух о том, насколько демократия беззащитна, хрупка и зависима от решений сознательных граждан, особенно в моменты кризисов.

«Так что давайте сделаем все возможное, — воодушевляет зрителей Джонс. — Проголосуем, но на это раз мы должны оставаться стойкими и активными даже после того, как бюллетени будут подсчитаны, мы должны оставаться активными до дня инаугурации. Но я хочу сказать вам, я буду поддерживать победителя свободных и справедливых выборов независимо от того, какой кандидат победит. Я буду выступать против любого так называемого победителя, который победит, искажая процесс до неузнаваемости, потому что любой американец должен быть готов согласиться на выборы, но ни один американец не должен уступать основным принципам демократии».

Пошаговая инструкция борьбы

Авторы руководства заверяют, что подготовили гид для противодействия злоупотреблениям со стороны действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, который мог остаться у власти любыми средствами. И цель авторы заявили, казалось бы, благую: помочь неопределившимся людям сделать «правильный» выбор, помочь разобраться в выборном процессе даже самым неопытным гражданам всех слоев общества. А для опытных активистов, конечно же, это пособие должно было стать надежной подмогой в деле обеспечения «успешных» выборов в США.

Как сказано в аннотации, главная инструкция пригодится страждущим с первого дня выборов и до самой инаугурации. Имеются в документе и пошаговые инструкции — что именно надо предпринять, чтобы свести на нет любые попытки усомниться в результатах выборов.

Структурно методичка разделена на несколько глав: про успешные выборы, про планирование дня голосования, про возможные сценарии и «концептуальные красные линии» — стратегии реагирования при различных сценариях событий. Например, при планировании голосования демократия уже подвергается большой угрозе, уверены авторы методички. Поэтому нужно быть готовым к сопротивлению — предусмотреть и сопротивляться всем возможным методам, которыми Трамп якобы готов эту демократию подавить.

Объясняется, что делать в случае, если Трамп проиграет выборы, но захочет их оспорить. Или заявит, что победа Байдена незаконна из-за его обвинений в мошенничестве с голосами. Авторы ободряют читателей: «Республиканец имеет определенные полномочия федерального правительства, которые он мог бы попытаться использовать, чтобы существенно повлиять на исход выборов».

На случай, если Трамп признает поражение, у авторов тоже есть предостережение. В этом случае он якобы получит возможность заниматься финансовой коррупцией, что порушит весь переходный процесс в январе 2021 года. Авторы документа утверждают, что Трамп будет «получать прибыль от сделок, подкупать людей и заниматься отвлечением государственных ресурсов», а также добиваться «помилования своих соратников и себя самого» и «рассекречивать информацию» в политических целях.

А если Трамп победит, то читатели методички тоже не должны расслабляться, предупреждают авторы. Правда, несмотря на «серьезные опасения по поводу будущего страны» со стороны всех добропорядочных американцев, им придется «уважать результаты».

Демократия с кулаками

«Красным линиям» надо, конечно, противостоять, и авторы документа даже знают, как именно. Указывается, что стратегия, данная в методичке, «порождает силу, единство и дисциплину». И в случае, если Трамп не согласится с возможным проигрышем — «каждый должен сыграть свою роль в защите нашей демократии и наших голосов».

Отдельная глава посвящена страху перед вмешательством в выборы 2020 года со стороны иностранных государств, которые «могут упорно работать над распространением дезинформации в интернете и дальнейшим усилением поляризации». Авторы утверждают, что Трамп может оказать «финансирование почтовой службе, чтобы они не могли обрабатывать большое количество бюллетеней по почте». Сторонники действующего президента США могут начать появляться вооруженными, чтобы противостоять протестующим, которые выступают против действий Трампа.

Также в гиде опасаются, что Трамп якобы может оказать давление на республиканское правительство Соединенных Штатов, чтобы победа Байдена не подтвердилась. Ожесточенные разбирательства дойдут до многочисленных судов.

Также утверждается, что в случае проигрыша в избирательной гонке действующий президент «попытается посеять хаос и «спровоцировать насилие». Авторы пишут, что люди должны быть готовы к этим сценариям, чтобы «удержаться», и предлагают меры противодействия — к слову, сами они готовы «показать первые шаги», которые смогут предпринять вслед за ними все американцы. В гиде призывают создать команду «Держать линию» из «преданных делу людей», и всем вместе бороться за защиту демократии не только на федеральном, но и на международном государственном уровне с политиками, которые «могли бы подорвать выборы». Авторы утверждают, что нужно «контролировать происходящее и мобилизоваться» при необходимости. Также в главе говорится, что если Дональд Трамп «пересечет одну из красных линий», то сторонникам демократии нужно будет незамедлительно реагировать. В этом разделе прописаны инструкции, которые помогут «определить четкие роли, чтобы каждый знал, что ему нужно делать». Авторы методички советуют обсудить с группой единомышленников план перед днем голосования, а также призывают во что бы то ни стало идти до конца и быть готовыми к этому.

В качестве примеров борьбы за «истинную демократию» группа авторов предлагает методы забастовок, протестов, бойкотирования продуктов, отказ от уплаты налогов, и общее разрушение экономики.

В заключительной части методички активисты-демократы заверяют: их модель противостояния Трампу опирается исключительно на «ненасильственное гражданское сопротивление», в рамках которого простые люди продвигают демократию против авторитарного правления во всем мире. Вот только выглядит этот мирный протест как попытка подорвать основы государственности и экономику страны, особенно в непростых условиях пандемии коронавируса. В качестве наглядного примера для подражания, к слову, гражданам предлагают обязательно посмотреть два документальных фильма. Один из них посвящен «оранжевой революции» в 2004 году на Украине, а второй — протестам и свержению Слободана Милошевича в Сербии, позже он был использован как пособие при организации «розовой революции» в Грузии.