ОДКБ призвала к перемирию в Карабахе на фоне инцидента с самолетом РФ

Москва, 9 ноября. Организация Договора о коллективной безопасности призвала к прекращению боевых действий в Карабахе на фоне трагического инцидента с самолетом РФ в Армении.

Заявил об этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов во время беседы с журналистами в понедельник. По его словам, представители организации сожалеют, что эскалация карабахского конфликта привела к таким последствиям. Также они выражают особую обеспокоенность из-за случившегося.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел», — сказал Зайнетдинов.

Инцидент с участием российского самолета Ми-24 произошел 9 ноября над Арменией. Воздушное судно было сбито во время сопровождения колонны 102-й военной базы РФ. В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с серьезными травмами. Ответственность за удар взял на себя Азербайджан. В Баку заявили, что случайно сбили самолет и готовы выплатить компенсацию.