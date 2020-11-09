Американские власти ввели новые санкции в отношении Сирии

Вашингтон, 9 ноября. США дополнили список санкций против Сирии. Минфин внес ограничения против министерства нефти и минеральных ресурсов республики и ее сил национальной обороны.

Так называемый «акт Цезаря» вступил в силу 17 сентября в США. Вместе с ним начали действовать санкции в отношении сирийского правительства, которые в действительности наносят ущерб простым гражданам страны, на что неоднократно обращал внимание МИД России, напоминает Федеральное агентство новостей.

Принятый в США документ призван «перекрыть кислород» Дамаску и лишить республику внешней поддержки ради воспрепятствования восстановлению Башара Асада на пост легитимного президента Сирии. Из-за действий Вашингтона тысячи мирных людей оказались буквально на грани выживания, отметили в ведомстве.