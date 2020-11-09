ВОЗ надеется на перелом ситуации с коронавирусом к марту 2021 года

Москва, 9 ноября. Ситуация с распространением коронавируса в мире может кардинально измениться к началу следующего года.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса переступила через обычную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Он напомнил, что в мире есть и другие смертельно опасные заболевания, однако коронавирус отвлекает от борьбы с ними.

По словам главы ВОЗ, вакцина для профилактики COVID-19 рассматривается как «глобальное общественное благо», а не обычный сырьевой товар.

Сейчас в мире выявлено более 50,2 млн случаев коронавируса. Только за последние сутки число новых заражений составило более 677 тысяч, что стало новым суточным максимумом по количеству новых случаев COVID-19.