Тыква и облепиха спасут от осенней хандры

Одной из самых распространенных и актуальных тем в осенне-зимний период по праву можно считать тему осенней хандры. О том, как справиться с усталостью и плохим настроением рассказала психолог Анфиса Калистратова.

Как отметила специалист, многие глубоко заблуждаются, приравнивая друг к другу понятия хандра и депрессия. Эксперт уверяет, что в этих двух терминах нет ничего общего.

«Не стоит путать эти слова. Депрессия — сложный, затяжной процесс, который необходимо диагностировать. Справиться с этим недугом помогут врачи, а вот хандра — это состояние, которое мы можем ощущать осенью из-за недостатка витаминов и солнечного света», — объясняет психолог.

Осенью световой день становится значительно короче, светает поздно, темнеет рано. По утрам вставать все тяжелее, может заметно снизиться производительность. Таким образом организм посылает нам сигналы о том, что нам нужен «допинг». Но чаще всего мы стараемся помочь себе кружечкой кофе, а затем еще одной и еще. Но, как утверждает Анфиса Калистратова с этим напитком стоит быть крайне осторожным.

«Не стоит злоупотреблять кофе, он не оказывает того эффекта, который мы от него ждем. Осенью следует перестроиться на новый режим, а помогут в этом правильные продукты», — говорит эксперт.

Для того чтобы не «хандрить» в осенне-зимний период, Анфиса Калистратова советует употреблять в пищу больше сезонных овощей и фруктов. Ее личная рекомендация — это облепиха и тыква.

«Эти плоды имеют ярко-оранжевый цвет — цвет солнца. Именно того, что нам не хватает», — отмечает психолог.

Также эксперт советует обратить внимание на сон. Если летом человек может позволить себе спать пять-шесть часов, то осенью сон должен составлять не меньше восьми часов.

«С этим строго», — подчеркивает специалист.

Так психолог отметила, что с наступлением зимы состояние человека должно измениться, организм полностью должен перестроиться, но если этого не произойдет, то следует обратиться к врачу.

«Самое главное в осенне-зимний период следует научиться заботиться о себе, окружить себя заботой и теплом. И, конечно, натуральными витаминами», — добавила Калистратова.

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