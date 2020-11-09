Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для пожилых

Подмосковье, 9 ноября. Обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 29 ноября.

Соответствующее решение было принято властями региона в связи с угрозой распространения коронавируса. Документ был подписан губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Для пенсионеров региона старше 65 лет со среды будут временно заблокированы социальные карты жителя Московской области. Центры занятости населения и управления социальной защиты до конца ноября будут принимать граждан по предварительной записи.

С 16 по 29 ноября среднее профессиональное и высшее образования будут переведены на удаленный режим. Транспортные карты для обучающихся будут заблокированы на время действия указа.