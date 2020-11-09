Турецкие медики вышли на демонстрацию в Стамбуле

Стамбул, 9 ноября. Десятки турецких медиков вышли на митинг перед больницей Башакшехир Чам и Сакура, сообщает канал TELE 1.

По данным медиаплатформы, врачи вышли к главному корпусу медучреждения и начали хлопать в ладоши. Мирная акция призвана обратить внимание властей на то, что пандемия коронавируса в стране в недостаточной мере контролируется государством. Демонстрацию сняли на видео и выложили в Сеть.

Sağlık çalışanlarından alkış eylemi: "Güvenli çalışma ortamı sağlayın"



Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanları hakları için eylem yaparak taleplerini iletti. Sağlıkçılar sırf bu hastanede çalıştıkları için oluşan ekonomik kayıplarının telafi edilmesini de istedi. pic.twitter.com/GohmspDu1p — Yol TV (@YolTV) November 9, 2020

Медики также напомнили, что им уже несколько месяцев не выплачивают гонорары за риски, которые они несут при лечении заразившихся коронавирусной инфекцией. Работники больницы намерены выходить к главному корпусу каждый понедельник, пока их требования не будут услышаны. В частности, они просят обеспечить безопасную среду для врачей и предоставить им право участвовать в инициативах по контролю над пандемией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции отмечен наибольший с апреля прирост случаев COVID-19.