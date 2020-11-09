Фракции Госдумы рассказали о первом знакомстве с кандидатами в министры

В Госдуме во вторник, 10 ноября, впервые пройдет процедура утверждения заместителя председателя правительства и министров. Руководители и представители фракций рассказали ФАН, как прошло первое знакомство с кандидатами.

В «Единой России» достигли «принципиальной договоренности» по сотрудничеству с кандидатами на посты вице-премьера и министров по социальным партийным проектам, рассказал ФАН первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Как стало известно ФАН, в случае утверждения будущие представители министерств в ближайшее время проведут отдельные встречи с представителями фракции и подробно обсудят взаимодействие и проблемы отраслей. В целом, единороссы готовы поддержать предложенных Михаилом Мишустиным кандидатов.

«У нас состоялся очень подробный, конструктивный разговор, — оценил встречу Андрей Исаев. — В том числе поднимались вопросы взаимодействия с регионами. Например, Министерство экологии и природных ресурсов должно работать с 85 министерствами в субъектах. Как новый министр выстроит эти отношения? Обсуждались также вопросы транспортного и дорожного строительства, строительства социального жилья и ряд партнерских проектов, которые мы делали совместно с министерствами и намерены их продолжить».

В ЛДПР также поделились мнением о претендентах на государственные посты. Как сообщил ФАН руководитель президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев, политики поддержат всех кандидатов, кроме гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность главы Минтранса и экс-главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность главы Минприроды.

«Мы считаем, что имеет значение опыт и отношение к министерству. Хотелось бы, чтобы кандидат представлял, как работает ведомство, которое ему предстоит возглавлять», — прокомментировал депутат в разговоре с ФАН.

По словам Лебедева, самым уверенным кандидатом на свой пост в ЛДПР считают действующего министра энергетики Александра Новака — ему предложена должность заместителя председателя правительства.

Во фракции КПРФ окончательный вердикт вынесут к утру 10 ноября, несмотря на полуторачасовое совещание в течение дня, рассказал ФАН заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По предварительной информации, коммунисты воздержатся от голосования и кардинальных изменений с назначением новых представителей власти не предвидят.

«Мы увидели, что для кого-то из кандидатов выдвижение было более неожиданным, для кого-то — менее, — рассказал ФАН Новиков. — У нас пока нет основания для голосования против потенциальных министров, так как формирование нового правительства все еще находится в процессе. Но и учитывая рамки этого правительства, нам ясно, что следует из назначения этих кандидатов».

Совещание с кандидатами еще одной думской фракции, «Справедливой России», назначено на утро 10 ноября. Его проведет первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов вместо руководителя Сергея Миронова. Как сообщил ФАН Емельянов, Миронов находится на самоизоляции и не сможет присутствовать на встрече.

Затем кандидаты на должности заместителя председателя правительства и министров пройдут утверждение на общем заседании Госдумы. Напомним, эта процедура проводится в рамках принятого закона, который поддерживает принятые поправки к Конституции РФ. Законом устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента.

Согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров силового блока) назначаются президентом после их утверждения Государственной думой. В случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур председателя правительства, его заместителей или федеральных министров президент вправе назначить их без утверждения парламентом.

9 ноября Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры заместителя председателя правительства и министров. Предложено назначить зампредом министра энергетики Александра Новака. На его должность рассматривается глава «РусГидро» Николай Шульгинов. На должность министра природных ресурсов и экологии предложен экс-глава Минвостокразвития Александр Козлов, а на должность министра транспорта — гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. На должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства выдвинута кандидатура Ирека Файзуллина. На должность главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложено назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.