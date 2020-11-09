Политолог Мухин считает перестановки в правительстве РФ плановыми

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не видит ничего экстраординарного в перестановках в правительстве РФ, но отмечает усиление позиций вице-премьеров Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот».

«Произошла ротация с целью повышения эффективности органов исполнительной власти. В последние две недели эти министерства как раз и были на острие обсуждения экспертов на предмет их замены. Их позиции слабели, количество их ошибок переходило из количества в качество и т. д. Я не вижу оснований, чтобы удивляться нынешней ротации», — заявил Алексей Мухин.

По словам эксперта, ротация носит плановый характер, которая свидетельствует, что правительство не священная корова, и если человек не справляется со своими обязанностями, он подлежит замене. Вместе с тем он отмечает усиление позиций некоторых вице-премьеров правительства РФ.