Политолог Мухин считает перестановки в правительстве РФ плановыми

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не видит ничего экстраординарного в перестановках в правительстве РФ, но отмечает усиление позиций вице-премьеров Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот».
«Произошла ротация с целью повышения эффективности органов исполнительной власти. В последние две недели эти министерства как раз и были на острие обсуждения экспертов на предмет их замены. Их позиции слабели, количество их ошибок переходило из количества в качество и т. д. Я не вижу оснований, чтобы удивляться нынешней ротации», — заявил Алексей Мухин.
По словам эксперта, ротация носит плановый характер, которая свидетельствует, что правительство не священная корова, и если человек не справляется со своими обязанностями, он подлежит замене. Вместе с тем он отмечает усиление позиций некоторых вице-премьеров правительства РФ.
«Усиливается группа вице-премьера Юрия Трутнева, его подчиненный из Дальнего Востока Козлов переходит на Минприроды, это очевидное аппаратное усиление. И усиливается группа вице-премьера Марата Хуснуллина, который консолидирует свою команду условных строителей Иреком Файзуллиным, бывшим первым замом министра», — отметил Мухин.