ОДКБ выразил озабоченность из-за сбитого в Армении российского вертолета

Москва, 9 ноября. ОДКБ выражает серьезную озабоченность из-за сбитого в Армении российского вертолета, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Мы очень сожалеем, что обострение конфликта [в Карабахе] привело к таким печальным последствиям», — заявил РИА Новости представитель Организации Договора о коллективной безопасности.

Зайнетдинов добавил, что ОДКБ выражает «серьезную озабоченность произошедшим инцидентом», а также соболезнования родным и близким погибшего экипажа. По его словам, организация планирует дождаться результатов официального расследования.

Вечером в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса на территории Армении. Жертвами крушения стали два человека.

Позднее пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила, что российский вертолет сбили азербайджанские военные. В ведомстве подчеркнули, что действия Баку не были направлены против российской стороны и принесли извинения.