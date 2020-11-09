Экологи пояснили данные Гидрометцентра Крыма о загрязнении Черного моря

Управление Крымского гидрометцентра опубликовало данные о проверке вод Черного моря в октябре. Выяснилось, что в районе Керченского пролива превышены предельные показатели по нефтепродуктам.

«В районе Керченского пролива наблюдалось пять случаев превышений ПДК (предельно допустимой концентрации. — Прим. ФАН) по нефтепродуктам», — отчитались специалисты Гидрометцентра.

Также было обнаружено загрязнение воды в районе Ялтинского залива, там отметили один случай превышения ПДК по хлорорганическим пестицидам.

Крымские экологи рассказали корреспонденту ФАН, что на основании опубликованных данных пока сложно сделать достоверный вывод о том, откуда именно и чем загрязнено море.

«Указаны данные только о превышении нормы, а что именно было обнаружено — для простого обывателя не объявлено. Поэтому, вероятно, что хлорорганические пестициды попали в море у Ялты вместе с ливнями, которые недавно прошли в Крыму. А с загрязнением нефтепродуктами у Керчи стоит разобраться. Возможно, там произошли какие-то выбросы, о которых не знают», — прокомментировали ФАН в ООО «Экология Крыма».

Замруководителя управления Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора Анатолий Богачев предположил, что загрязнение у берегов Ялты связано с сезонными колебаниями, но все в пределах нормы. То же относится и к Керчи.

Отметим, мониторинг загрязнения морских вод Крымского побережья Черного и Азовского морей осуществляется на четырех станциях, размещенных в Керченском проливе Азовского моря и одной станции в Ялтинском заливе Черного моря по 15 показателям.

Кроме того, все процессы и явления, происходящие в море, наблюдаются и учеными Морского гидрофизического института РАН с помощью данных со спутника. Там уже несколько лет подряд фиксируют новые пленочные загрязнения в акватории Черного моря.

Это ученые связывают с глобальным потеплением. Из-за повышения температуры воды в Черном море вновь начали выделяться из затонувших ранее судов и законсервированных на дне объектов нефтепродукты.

«Например, лежит на дне корабль или появилось много лет назад мазутное пятно — из него уже давно выделены все легкие фракции. Мазут вязкий при температуре, которая держалась около дна раньше, был фактически законсервирован. А сейчас он нагревается, и новые объемы веществ выходят на поверхность моря», — рассказал ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Он добавил, что похожие загрязнения фиксируются и в Мексиканском заливе, Каспийском море. На данный момент ученые готовятся провести дополнительные исследования, чтобы понять характер и источник загрязнения Черного моря.

Качество морских вод оценивается на содержание в них таких загрязнителей, как непредельные углеводороды, синтетические поверхностно-активные вещества, на наличие фенолов, хлорорганических пестицидов и биогенного комплекса — фосфора, азота, растворенного кислорода, солености, общей щелочности и др.