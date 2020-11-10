МИД Германии назвал форум в Тунисе «новой вехой» на пути к миру в Ливии

Берлин, 10 ноября. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер назвал Форум политического диалога в Тунисе «новой вехой» на пути к миру в Ливии.

Заявление официального представителя МИД опубликовал директор департамента по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Кристиан Бук в официальном Twitter-аккаунте.

«Форум является новой вехой на пути к перемирию в Ливии», — говорится в сообщении.

Кристофер Бургер также выразил признательность исполняющей обязанности главы МООНПЛ Стефани Уильямс за приложенные к урегулированию ситуации в североафриканском государстве усилия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что посол Германии в Ливии Оливер Овца поприветствовал начало Форума политического диалога в Тунисе. Он считает мероприятие возможностью объединить государство без иностранного вмешательства.