Бородина растрогала подписчиков поздравлением мамы с 60-летием

Москва, 9 ноября. Телеведущая Ксения Бородина выложила семейную фотографию, под которой поздравила свою маму с 60-летием. Фанатов растрогали прекрасные слова звезды.

На опубликованном снимке ведущая стоит с мамой, бабушкой и дочерьми: вся семья собралась отмечать юбилей. Маме знаменитости совсем не дашь 60 лет, что и было подмечено в поздравительных строчках. Звезда вспомнила, как в детстве родительница просила называть ее при людях не «мамой», а только по имени — Инной. А в школе окружающим частенько казалось, что ее забирает старшая сестра.

«Мамуля, какие там 60, какие наши годы. Ты у меня огонь, обожаю твое чувство юмора, передалось и мне по наследству», — обратилась к имениннице Бородина.

Поклонники умилились нежными словами ведущей и заметили, что ее мама действительно выглядит очень молодо. Они подхватили юмористический настрой звезды и оставили забавные комментарии.

«Когда поймете, кто из них мама, дайте знать»; «Огненные красотульки!»; «Бабушке 60, маме 40, Ксюше 20. Я так вижу», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Бородина стала близка с мамой, только когда повзрослела: свое детство она провела в основном с бабушкой и дедушкой. После того как из семьи ушел отец будущей звезды, ее родительница занялась устройством своей личной жизни и впоследствии вошла замуж за архитектора.