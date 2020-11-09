Белоруссия объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов

Минск, 9 ноября. Белоруссия объявила персона нон-грата двух британских дипломатов, заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

В эфире телеканала ОНТ Глаз сообщил, что решение было принято 8 ноября. Двое дипломатов, работавших в стране, признаны персонами нон-грата «ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».

Глава МИД Белоруссии назвал данное решение вынужденным, поскольку оно было принято «исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц». Глаз добавил, что, несмотря на это, Минск «не закрывает двери» для диалога с британскими коллегами.

По данным телеканала, речь идет о военном атташе Тимоти Уайте Бойкотте и заместители посла Лизе Тамвуд.