Трамп освободил от должности министра обороны США Эспера

Вашингтон, 9 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп освободил от должности главу американского министерства обороны Марка Эспера. Об этом политик сообщил в своем Twitter,

Глава Белого дома назначил председателя Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра оборонного ведомства. Он выразил уверенность в том, что министр отлично справится со своими новыми обязанностями.

«Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра... Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны», — написал Трамп в социальной сети.

Американский лидер также поблагодарил Эспера за проделанную работу на посту главы Пентагона.