Глава МИД Франции призвал соблюдать осторожность в переговорах по Ливии

Рабат, 9 ноября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «обнадеживающими» результаты межливийских переговоров, сообщает Alwasat.

По данным издания, французский дипломат прибыл в столицу Марокко для встречи с коллегой Насером Буритой. В ходе беседы стороны обсудили успехи политического урегулирования ситуации в североафриканском государстве. Несмотря на положительные результаты, Ле Дриан призвал к сдержанности.

«В ливийском вопросе заметны обнадеживающие моменты и положительная динамика, однако мы должны соблюдать осторожность, поскольку ранее уже разочаровывались», — заявил глава МИД Франции.

Марокканский министр поддержал позицию коллеги и добавил, что необходимо по максимуму использовать возможности Форума политического диалога в Тунисе. Ле Дриан и Насер Бурита также отметили важность прекращения иностранного вмешательства в дела североафриканской страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ливия способна восстановить суверенитет государства. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.