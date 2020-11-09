Фанаты заподозрили массажистку Бузовой в мошенничестве

Москва, 9 ноября. Фанаты предположили, что массажистка Ольги Бузовой может быть не той, за кого себя выдает. Такое подозрение поя после появления в Сети отзывов на некую мошенницу.

В последние месяцы телеведущая и певица как никогда нуждается в массаже, ведь ей нужно восстанавливаться после изнуряющих тренировок в «Ледниковом периоде». Звезда рассказала подписчикам в своем Instagram, что нашла отличного специалиста в этой области, которому безгранично доверяет. Однако фанаты испугались за здоровье знаменитости, ведь в Москве орудует мошенница, представляющаяся массажисткой.

На портале «Хуже.нет», где люди оставляют честные отзывы на услуги и учреждения, сообщили о некой женщине, которая строит из себя высококлассного специалиста. На самом деле у нее нет медицинского образования, поэтому она может навредить здоровью клиента сомнительными методами с недоказанной эффективностью. Массажистка работает под разными фамилиями, сейчас — как Осинцева, предупредил Telegram-канал «НеМалахов». Именно такую фамилию носит врач Бузовой.