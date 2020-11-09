Мария Горбань на детских фото напомнила фанатам Натали Портман

Москва, 9 ноября. Актриса Мария Горбань, наиболее известная по сериалу «Кухня», удивила фанатов детскими фотографиями, которые опубликовала в Instagram.

Горбань в сериале сыграла жену персонажа Дмитрия Нагиева. Затем эти образы были перенесены в рекламные ролики. Зрителям актриса запомнилась именно этим амплуа.

Подписчики не раз предполагали, что 33-летняя Горбань своему цветущему внешнему виду якобы обязана пластическим операциям. Актриса не комментирует домыслы фанатов. Но в недавнем посте она внезапно показала себя в детстве — с выгоревшими волосами, стрижкой каре, тонкими бровями и с кроликом на руках. А затем и в юности.

Некоторые поклонники решили, что таким образом звезда решила ответить на домыслы хейтеров о пластике.

«Ой… кто это???» — подписала фотографии актриса.

Судя по комментариям, Горбань привлечь внимание к своей персоне более чем удалось. Поклонников поразило, что с годами актриса практически не изменилась — прежними остались черты лица и улыбка. Звезду осыпали комплиментами и лайками, сравнив с голливудской актрисой Натали Портман. Фанаты вспомнили о ее роли в фильме «Леон».

«Естественная красота»; «Ничего себе. А я думала, у вас множество пластических операций… Думала, ну не может быть человек настолько красивым», — написали они.

Горбань недавно познакомила фанатов с новым питомцем — котом породы сфинкс по кличке Купер с глазами разного цвета. Актриса в шутку назвала его своим спутником, поскольку домашние животные сопровождают хозяйку и в путешествиях, и на съемках.