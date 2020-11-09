Певица Слава записала ролик в поддержку Дзюбы

Мале, 9 ноября. Певица Слава записала ролик для Instagram в поддержку футболиста Артема Дзюбы после слива его интимного видео.

Певица с двумя дочерьми отдыхает на Мальдивах. Она показала, как умеет крутить обруч. Сначала Слава попробовала крутить его на талии, но спортивный снаряд упал на землю. Затем она попыталась покрутить обруч на шее, в этот момент из ее красного легкого халатика выскользнула грудь.

"Что там Дзюба?! Мать вспомнила детство и у нее выпала грудь. Всем классного настроения!" — написала певица.

На заднем плане слышен женский голос и смех, который позабавил певицу. Поклонники оценили юмор 40-летней исполнительницы.

"Как хорошо, когда есть чему выпадать", — пошутил фолловер. "Огонь Слава, как всегда на позитиве, веселая", — отметил другой пользователь.

Напомним, что в последние два дня не утихает скандал вокруг футболиста "Зенита". После инцидента с секс-видео у Дзюбы отобрали капитанскую повязку. Тренер Станислав Черчесов решил, что спортсмена не будут вызывать в сборную.

Петербургский форвард провел 47 матчей за национальную сборную по футболу и забил 26 голов. Несмотря на профессиональный вклад, Дзюба остался не у дел.