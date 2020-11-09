Бородина жестко отреагировала на обвинения в покупке фейковой обуви Dior

Москва, 9 ноября. Телеведущая Ксения Бородина увидела передачу, где ее заподозрили в покупке подделок. Она в деталях показала брендовые сапоги и резко высказалась о своих критиках.

Звезда опубликовала серию Stories, в которых возмущенным тоном и с нецензурной лексикой рассказала о неприятном инциденте. Пока ведущая была у мамы, она посмотрела программу о гардеробе российских знаменитостей, в которой ее раскритиковали за покупку фейковых брендов. В качестве примера были приведены сапоги Dior, у которых ремешок был расположен не сбоку, как на фото с официального сайте, а спереди.

Бородина показала подписчикам, что ремешок можно передвигать так, чтобы он был с любой стороны — хоть сзади. При этом она назвала обвинения в свой адрес обидными и несправедливыми, напомнив, что своим трудом зарабатывает деньги, на которые покупает подобного рода обувь.

Кроме того, звезда отметила, что знает, кто первым заподозрил ее в покупке фейка и раздул эту тему. Эта «лохушка» ничего из себя не представляет, заключила телеведущая.