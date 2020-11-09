Боярский назвал себя «брюзгливым старым ворчуном»

Москва, 9 ноября. Народный артист РСФСР Михаил Боярский порассуждал в Instagram о возрасте и своем отношении к современным тенденциям.

Артист опубликовал пост, в котором откровенно высказал свое мнение о жизни и переменах, произошедших в ней со временем. Боярский самокритично назвал себя «брюзгливым старым ворчуном», которому все не нравится. Актер подчеркнул, что ругать молодежь не хочет, но ее захватила цифровая эпоха.

«Люди сейчас постоянно сидят в гаджетах, больше общаются с неодушевленными предметами, а я привык говорить глаза в глаза», — отметил артист.

Боярский признался, что, вряд ли прав, а в последнее время стал излишне раздражительным. Он посоветовал сам себе проще и с юмором относиться к переменам.

«Таков закон: взрослеем, и нам милы те годы, когда были молоды, и непонятны те, которые предстоят», — цитирует его Пятый канал.

Поклонники поддержали 70-летнего артиста, восхитились его мудростью и отметили, что советы старшего поколения всегда очень ценные.

Напомним, Боярский в сентябре удостоился ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры.