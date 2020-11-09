Владимир Лысенко: Лишь три штата США дают иностранцам наблюдать за выборами

Прошедшие 3 ноября в США президентские выборы фактически раскололи американское общество на два лагеря — сторонников действующего президента Дональда Трампа и кандидата на пост главы Белого дома от демократов Джозефа Байдена.

Еще до завершения подсчета голосов каждый из претендентов на президентское кресло объявил о собственной победе в выборной гонке. Однако эту сохраняющуюся интригу можно было избежать, если бы на выборах в США присутствовали представители мирового сообщества.

Увы, нынешнее американское законодательство сделало процедуру избрания первого лица государства максимально закрытой. Федеральным законодательством США и законодательствами штатов, как правило, не предусмотрен даже институт национального или общественного наблюдателя, тем более международных наблюдателей.

Только в восьми американских штатах предусматривается возможность присутствия общественных наблюдателей на выборах. При этом в законодательстве еще четырех штатов — Вирджинии, Гавайях, Северной Дакоте и Южной Дакоте — возможность наблюдения за ходом голосования закреплена в самом общем виде без какой-либо конкретизации. Законодательство других штатов относит решение этого вопроса на усмотрение избирательных органов, но, как показывает практика прошлых выборов, оно является противоречивым и неоднозначным.

Интересен такой факт: в 2018 году в законодательстве 11 штатов содержался прямой запрет на пребывание международных наблюдателей на выборах. Подобные драконовские законы есть в Алабаме, Аляске, Аризоне, Гавайях, Вирджинии, Южной Дакоте, Коннектикуте, Луизиане, Миссисипи, Огайо и Флориде. Большая часть из них — не самые маленькие штаты по количеству избирателей.

И только в законах трех штатов — Калифорнии, Миссури и Нью-Мексико, а также в федеральном округе Колумбия прямо закреплены положения о международном наблюдении и международных наблюдателях.