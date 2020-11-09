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Антон Хабаров рассказал, чем его зацепил сценарий телесериала «Казанова»

Актер Хабаров рассказал, что на съемках «Казановы» все гонялись за солнцем

Известный российский актер Антон Хабаров заявил ФАН, что во время работы над телесериалом «Казанова» ему с помощью режиссера и гримеров удалось создать почти с десяток разных образов.

Уроженец подмосковной Балашихи в эксклюзивном интервью рассказал некоторые подробности о проекте, премьера которого состоится в понедельник в вечернем эфире Первого канала.

Каждый герой по-своему одинок

— Антон, восьмисерийный фильм был снят еще в 2018 году. Почему, как вы думаете, он так долго шел к зрителям?

— Тут все решает политика Первого канала. И мы, актеры, сами не можем ответить на этот вопрос. Сериал был готов [к показу] давно, как я понимаю, но канал ставит его в то время, которое считает нужным.

— Какие воспоминания остались у вас от съемочного процесса? Конечно, прошло уже два года, но тем не менее наверняка многое помните?

— Конечно! Знаете, не так часто попадаются практически безукоризненные сценарии. Так, условия средней выработки при съемках многосерийных фильмов — обычно по 12 минут в день. Здесь же было всего по шесть минут.

Потом все эти путешествия! Мы, можно сказать, гонялись за солнцем, то есть, по задумке режиссера и оператора, это должна была быть такая светлая, яркая картина. И вот мы ездили в Ереван, в Тбилиси, в Баку, в Крым — да где мы только не были! В общем, гонялись за солнечной погодой.

Это уважительный подход к тому делу, которым мы занимаемся, к нашей профессии. Такие проекты бывают, но, увы, не слишком часто.

Актер Хабаров рассказал, что на съемках «Казановы» все гонялись за солнцем

— Как происходило взаимодействие с актерами, актрисами? С кем-то наверняка уже работали до этого?

— Со Светой Ходченковой мы вместе снимались в сериале «Мурка» — еще одном проекте Первого канала (вышел в эфир в марте 2017 года. — Прим. ФАН). Знаменитой советской актрисе Фаине Раневской приписывают такую фразу: «С хорошими партнерами и я играю лучше». На самом деле, так и есть. Это такой актерский закон (смеется).

— Когда вам дали почитать сценарий «Казановы», чем именно он вас зацепил?

— Мне понравилось, что это не мелодрама, — раз. Что это детектив — два. И главное, что здесь очень интересные персонажи. Это ведь фильм не о Казанове как таковом, не о ловеласе, не о мачо, как сейчас говорят. Это фильм об одиноком и несчастном человеке, который мстит самой главной женщине в своей жизни посредством вот этих других женщин. Тут каждый герой по-своему одинок...

Это не однобокий сценарий. Всегда цепляет другая точка зрения, многогранность героев. Ну, и потом количество разных ролей, которые я сыграл в сериале — их получилось восемь или девять, начиная со священника и заканчивая военным. Мой герой все время переодевается, перевоплощается и предстает разными людьми.

Был в СССР такой брачный аферист Юрий Ладжун. Его звали «советский Ален Делон». Он обманул 77 советских женщин. Одну убил. И в итоге был приговорен к высшей мере наказания — Ладжуна расстреляли (в 1975 году. — Прим. ФАН).

Герой-то совсем не положительный получается. И, надеюсь, в фильме это станет всем понятно…

Актер Хабаров рассказал, что на съемках «Казановы» все гонялись за солнцем

Наши продюсеры — настоящие, очень добрые и щедрые люди

— У вас во время съемочного процесса было обширное поле для деятельности. Вроде бы роль одна, но надо создавать столько самых разных образов.

— Да, была сделана огромная работа. Когда меня спрашивали, успел ли я насладиться красотами каких-нибудь городов, куда мы приезжали, отвечал, что ничего не успел, потому что я все это время вкалывал (смеется). Да, это тяжелый труд, как бы восемь-девять ролей в одной. У меня все было расписано по характерам: это все же разные персонажи. Тут, кстати, большая заслуга режиссера и гримеров.

В один день мы могли снимать фактически только одного моего героя. И было порой непросто…

— Что еще интересного можете вспомнить?

— Рад, что наши продюсеры — настоящие, очень добрые и щедрые люди. Продюсеры, наверное, такими и должны быть. Потому что, если брать музыку, звучащую в нашем фильме, — а это все советские хиты, — я просто представляю себе, сколько они стоят! Так, я узнал, сколько стоят песни Юрия Антонова, не могу вам рассказать, но это, поверьте, очень дорого!

— Вы имеете в виду стоимость прав на использование песен?

— Да. И это, наверное, очень здорово, что у музыкантов есть такая возможность [зарабатывать], все-таки это их труд и талант. Лично я мог бы долго жить, продав право всего на одну песню (смеется).

В общем, в наш сериал интегрированы самые любимые советские песни и мелодии. Например, в трейлере есть «Всегда быть рядом не могут люди» (песня «Ищу тебя» из фильма «31 июня». — Прим. ФАН).

Да и вообще, мне нравится советское время. Может быть, жилось в нем непросто, у всех оно было разным, но колорит тех лет гораздо интереснее, чем есть сейчас. Вот эти газировки, киоски «Союзпечать», карусели — как-то все было здорово. А сейчас вокруг нас происходит что-то скучное…

— Учитывая количество стольких созданных на экране образов, можете ли вы назвать роль Казановы своей самой значимой на данный момент?

— Ну, я человек умный и самокритичный, поэтому — нет, конечно же. Вижу, что всегда есть, что исправить. Да у любого нормального и адекватного актера в каждом фильме есть момент, когда он хочет выйти из кинозала, потому что что-то у него не удалось...

Хотя я и могу сказать, что это хорошая роль, и много чего получилось.

Актер Хабаров рассказал, что на съемках «Казановы» все гонялись за солнцем

Жду свой проект

— Какого проекта нам стоит ждать дальше в вашем исполнении?

— Тоже на Первом канале должен выйти телесериал «Воскресенский», где я сыграл роль как бы профессора Мориарти, а Юра Колокольников сыграл как бы Шерлока Холмса (профессора медицины, хирурга Платона Воскресенского. — Прим. ФАН).

На самом деле, я отказываюсь от многих предложений. Кстати, может быть, напишете о том, что жду действительно хороший сценарий (смеется)? На данный момент я без работы уже практически восемь или девять месяцев (в кинематографе. — Прим. ФАН). Наверное, кому-то будет сложно в это поверить. Особенно на фоне того, что у меня выходят телепремьеры.

Я всегда тщательно выбираю сценарии, так как больше, наверное, считаю себя все же театральным артистом: очень много работаю на сцене (Хабаров с 2013 года входит в труппу Московского губернского театра, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. — Прим. ФАН) и играю там очень хороший материал.

Поэтому иногда сложно что-то выбрать. Но, думаю, что мой проект все-таки ко мне придет. И я его жду (смеется)!

Действие сериала «Казанова», снятого режиссером Кириллом Белевичем, происходит в 70-х годах прошлого века, когда стали известны случаи мошенничества со стороны некоего молодого мужчины в отношении большого количества женщин «с положением в обществе».

Кроме Антона Хабарова, сыгравшего Игоря Апрельцева (Казанову), роли также исполнили Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Екатерина Редникова, Олеся Железняк, Ирина Пегова, Светлана Смирнова-Марцинкевич и другие.

Ранее другой известный российский актер — Евгений Дятлов — рассказал о важности художественного фильма «Подольские курсанты».

 

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