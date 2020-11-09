Антон Хабаров рассказал, чем его зацепил сценарий телесериала «Казанова»

Известный российский актер Антон Хабаров заявил ФАН, что во время работы над телесериалом «Казанова» ему с помощью режиссера и гримеров удалось создать почти с десяток разных образов.

Уроженец подмосковной Балашихи в эксклюзивном интервью рассказал некоторые подробности о проекте, премьера которого состоится в понедельник в вечернем эфире Первого канала.

Каждый герой по-своему одинок

— Антон, восьмисерийный фильм был снят еще в 2018 году. Почему, как вы думаете, он так долго шел к зрителям?

— Тут все решает политика Первого канала. И мы, актеры, сами не можем ответить на этот вопрос. Сериал был готов [к показу] давно, как я понимаю, но канал ставит его в то время, которое считает нужным.

— Какие воспоминания остались у вас от съемочного процесса? Конечно, прошло уже два года, но тем не менее наверняка многое помните?

— Конечно! Знаете, не так часто попадаются практически безукоризненные сценарии. Так, условия средней выработки при съемках многосерийных фильмов — обычно по 12 минут в день. Здесь же было всего по шесть минут.

Потом все эти путешествия! Мы, можно сказать, гонялись за солнцем, то есть, по задумке режиссера и оператора, это должна была быть такая светлая, яркая картина. И вот мы ездили в Ереван, в Тбилиси, в Баку, в Крым — да где мы только не были! В общем, гонялись за солнечной погодой.

Это уважительный подход к тому делу, которым мы занимаемся, к нашей профессии. Такие проекты бывают, но, увы, не слишком часто.

— Как происходило взаимодействие с актерами, актрисами? С кем-то наверняка уже работали до этого?

— Со Светой Ходченковой мы вместе снимались в сериале «Мурка» — еще одном проекте Первого канала (вышел в эфир в марте 2017 года. — Прим. ФАН). Знаменитой советской актрисе Фаине Раневской приписывают такую фразу: «С хорошими партнерами и я играю лучше». На самом деле, так и есть. Это такой актерский закон (смеется).

— Когда вам дали почитать сценарий «Казановы», чем именно он вас зацепил?

— Мне понравилось, что это не мелодрама, — раз. Что это детектив — два. И главное, что здесь очень интересные персонажи. Это ведь фильм не о Казанове как таковом, не о ловеласе, не о мачо, как сейчас говорят. Это фильм об одиноком и несчастном человеке, который мстит самой главной женщине в своей жизни посредством вот этих других женщин. Тут каждый герой по-своему одинок...

Это не однобокий сценарий. Всегда цепляет другая точка зрения, многогранность героев. Ну, и потом количество разных ролей, которые я сыграл в сериале — их получилось восемь или девять, начиная со священника и заканчивая военным. Мой герой все время переодевается, перевоплощается и предстает разными людьми.

Был в СССР такой брачный аферист Юрий Ладжун. Его звали «советский Ален Делон». Он обманул 77 советских женщин. Одну убил. И в итоге был приговорен к высшей мере наказания — Ладжуна расстреляли (в 1975 году. — Прим. ФАН).

Герой-то совсем не положительный получается. И, надеюсь, в фильме это станет всем понятно…

Наши продюсеры — настоящие, очень добрые и щедрые люди

— У вас во время съемочного процесса было обширное поле для деятельности. Вроде бы роль одна, но надо создавать столько самых разных образов.

— Да, была сделана огромная работа. Когда меня спрашивали, успел ли я насладиться красотами каких-нибудь городов, куда мы приезжали, отвечал, что ничего не успел, потому что я все это время вкалывал (смеется). Да, это тяжелый труд, как бы восемь-девять ролей в одной. У меня все было расписано по характерам: это все же разные персонажи. Тут, кстати, большая заслуга режиссера и гримеров.

В один день мы могли снимать фактически только одного моего героя. И было порой непросто…

— Что еще интересного можете вспомнить?

— Рад, что наши продюсеры — настоящие, очень добрые и щедрые люди. Продюсеры, наверное, такими и должны быть. Потому что, если брать музыку, звучащую в нашем фильме, — а это все советские хиты, — я просто представляю себе, сколько они стоят! Так, я узнал, сколько стоят песни Юрия Антонова, не могу вам рассказать, но это, поверьте, очень дорого!

— Вы имеете в виду стоимость прав на использование песен?

— Да. И это, наверное, очень здорово, что у музыкантов есть такая возможность [зарабатывать], все-таки это их труд и талант. Лично я мог бы долго жить, продав право всего на одну песню (смеется).

В общем, в наш сериал интегрированы самые любимые советские песни и мелодии. Например, в трейлере есть «Всегда быть рядом не могут люди» (песня «Ищу тебя» из фильма «31 июня». — Прим. ФАН).

Да и вообще, мне нравится советское время. Может быть, жилось в нем непросто, у всех оно было разным, но колорит тех лет гораздо интереснее, чем есть сейчас. Вот эти газировки, киоски «Союзпечать», карусели — как-то все было здорово. А сейчас вокруг нас происходит что-то скучное…

— Учитывая количество стольких созданных на экране образов, можете ли вы назвать роль Казановы своей самой значимой на данный момент?

— Ну, я человек умный и самокритичный, поэтому — нет, конечно же. Вижу, что всегда есть, что исправить. Да у любого нормального и адекватного актера в каждом фильме есть момент, когда он хочет выйти из кинозала, потому что что-то у него не удалось...

Хотя я и могу сказать, что это хорошая роль, и много чего получилось.

Жду свой проект

— Какого проекта нам стоит ждать дальше в вашем исполнении?

— Тоже на Первом канале должен выйти телесериал «Воскресенский», где я сыграл роль как бы профессора Мориарти, а Юра Колокольников сыграл как бы Шерлока Холмса (профессора медицины, хирурга Платона Воскресенского. — Прим. ФАН).

На самом деле, я отказываюсь от многих предложений. Кстати, может быть, напишете о том, что жду действительно хороший сценарий (смеется)? На данный момент я без работы уже практически восемь или девять месяцев (в кинематографе. — Прим. ФАН). Наверное, кому-то будет сложно в это поверить. Особенно на фоне того, что у меня выходят телепремьеры.

Я всегда тщательно выбираю сценарии, так как больше, наверное, считаю себя все же театральным артистом: очень много работаю на сцене (Хабаров с 2013 года входит в труппу Московского губернского театра, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. — Прим. ФАН) и играю там очень хороший материал.

Поэтому иногда сложно что-то выбрать. Но, думаю, что мой проект все-таки ко мне придет. И я его жду (смеется)!

Действие сериала «Казанова», снятого режиссером Кириллом Белевичем, происходит в 70-х годах прошлого века, когда стали известны случаи мошенничества со стороны некоего молодого мужчины в отношении большого количества женщин «с положением в обществе».

Кроме Антона Хабарова, сыгравшего Игоря Апрельцева (Казанову), роли также исполнили Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Екатерина Редникова, Олеся Железняк, Ирина Пегова, Светлана Смирнова-Марцинкевич и другие.

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