Журналисты могут получить 100 000 рублей за премию «Хорошие новости России»



Региональные журналисты и блогеры могут подать заявку на соискание премии «Хорошие новости России», в рамках которой лауреаты получат по 100 000 рублей. Премия учреждена ФАН и Медиагруппой «Патриот» с целью поощрения талантливых авторов, которые делятся с читателями позитивными новостями о жизни нашей страны и достижениях ее граждан. Вручение премии проводится по пяти номинациям: «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты» и «Герои современности».

Редакция ФАН приветствует материалы о достижениях российских ученых, эксклюзивные интервью с интересными героями, репортажи о профессиональных спортсменах и любителях, сумевших достичь значительных результатов, публикации, посвященные успешным социальным и благотворительным проектам, истории уникальных и позитивных личностей — от многодетных семей до ветеранов и героев, спасающих жизни.

На премию могут быть номинированы не только отдельные статьи, но и видеорепортажи. Заявки на соискание премии принимаются до 15 ноября по электронной почте goodrussia@riafan.ru. Компетентные члены жюри по каждой номинации составляют шорт-листы из десяти претендентов, чьи работы будут опубликованы 20 ноября. Последнее же слово останется за самими читателями: именно они путем публичного голосования, которое пройдет с 20 ноября по 2 декабря, определят пятерых лауреатов. Победителем может стать любой журналист из любого уголка нашей страны. Имена лауреатов премии «Хорошие новости России» станут известны уже 4 декабря. Кроме того, денежное вознаграждение получит также обладатель «Специального приза жюри» — 100 000 рублей.

Подать заявку на соискание премии «Хорошие новости России» имеют право работники СМИ и блогеры, чьи материалы были опубликованы с 1 июля по 15 ноября 2020 года.

Ознакомиться с положением и скачать бланк заявки можно здесь.