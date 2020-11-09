Первое выступление нового состава «ВИА Гры» оказалось провальным

Культовая группа «ВИА Гра» в этом году отмечает 20-летний юбилей. Накануне музыкальный продюсер Константин Меладзе представил публике обновленный состав коллектива. Трио выступило на шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Однако зрители не оценили дебютный выход девушек и жестко раскритиковали в Сети новый состав.

Теперь участницами группы стали София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова. Стоит отметить, что свое прежнее место в трио смогла сохранить только Синецкая, две другие исполнительницы попали в состав группы впервые.

После выступления артисток слушатели сошлись во мнении, что юные особы не обладают никакими талантами и совершенно лишены умения петь. Однако команда Константина Меладзе и сам продюсер были словно готовы к такому повороту событий.

«Мы давно придерживаемся политики не обращать внимания на критику и на то, что говорят злые языки. Мы лучше направим все силы на работу», — отметили в PR-службе композитора.

Состав группы «ВИА Гра» изменился в 21-й раз. В интервью шоумену Ивану Урганту заслуженный российский продюсер признался, что коллектив в его группе меняется так часто, поскольку ему сложно долгое время сотрудничать с кем-то, кроме родственников.

«Девушки меня вдохновляют на написание новых хитов. Когда состав долго не меняется, я чахну, теряю творческий энтузиазм. Я не могу долго работать с одним и тем же человеком, если он не является моим родственником», — с юмором отметил Меладзе.

Ранее бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра», телеведущая Алена Винницкая рассказала, с какими домогательствами со стороны фанатов сталкивались участницы коллектива.