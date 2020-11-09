Крашенинников: Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о Госсовете

Москва, 9 ноября. Совет Госдумы в понедельник принял решение перенести рассмотрение президентского законопроекта о Госсовете на 11 ноября. Об этом ФАН сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы поставили на [рассмотрение] 11 число», — сказал депутат.

Он добавил, что инициативу на пленарном заседании рассмотрят одной из первых. Ранее первое чтение законопроекта было запланировано на 10 ноября.

Напомним, президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете 14 октября. Документ определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа. В инициативе прописаны его задачи и направления деятельности.