Минобороны РФ сообщило о крушении российского вертолета в Армении

Москва, 9 ноября. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение на территории Армении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, военный вертолет Ми-24 потерпел крушение на территории Армении в районе населенного пункта Ерасх. В Минобороны РФ подчеркнули, что вертолет подвергся огневому воздействию.

«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.