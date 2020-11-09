«Ленком» выполняет требования Роспотребнадзора для пожилых актеров

Еще в прошлом месяце мэр Москвы и Роспотребнадзор РФ рекомендовали людям старше 65 лет уйти на полную самоизоляцию. Сложнее всего было выполнить это театрам Москвы и Петербурга. Ведь в них главные звезды, как правило, возраста 65+. ФАН провел собственное расследование и выяснил, что среди ведущих театров двух столиц только участие одной актрисы было ограничено. В театре «Ленком Марка Захарова» художественный руководитель Марк Варшавер перенес все спектакли с Инной Чуриковой. Это было сделано из-за того, что актриса, не болевшая коронавирусом, находится в группе риска, ей больше 65 лет. Актрису это возмутило, она выступила против того, чтобы людей постарше ставили в ограничительные рамки.



Как стало известно от источника в театре, конфликт стух, не успев разгореться. Марк Варшавер отменил спектакли с Чуриковой по просьбе Глеба Панфилова. Тот пришел к художественному руководителю и сказал, что очень боится за жену. К тому же в отличие от Александра Збруева, которому 82 (он продолжает играть), у нее нет антител, актриса подвержена риску заражения. В разговоре в Федеральным агентством новостей Глеб Панфилов подтвердил эту информацию

«Мы сделали это исключительно с целью сохранить здоровье, — говорит Глеб Анатольевич. — Потому что главный наш спектакль — «Аудиенция», на большее мы не рискуем. Мы в группе риска, нам за 70. Боимся. Вот «Аудиенция» — ее мы играем в Театре имени Вахтангова. Мы сегодня играем, завтра играем. Это наш спектакль. Кто не видел Инну Чурикову в «Аудиенции», тот вообще не знает Инну Чурикову».

«Аудиенция» идет два дня подряд из-за сложных декораций. Всего же у Инны Чуриковой во время пандемии четыре спектакля в месяц. Остальные ведущие театры не рискнули посадить своих главных звезд в возрасте дома. Сборы сейчас небольшие — люди боятся в это время идти в театр.

В «Современнике» в среду на сцену выйдут Людмила Крылова и Светлана Коркошко в постановке «Время женщин», в четверг — Марина Неелова в «Осенней сонате», в воскресенье — Лия Ахеджакова в «Игре в джин». Правда, надо отдать должное — предосторожности соблюдаются.

На входе проверяют температуру, зрители с повышенной смогут прийти на спектакль в другой день. В буфете еду продают только в заводской упаковке, а цветы на сцену больше не допускают — только через капельдинеров можно передать.

В Театре им. Моссовета на сцену продолжает выходить приглашенный Евгений Стеблов и артист труппы Анатолий Васильев.

Источник в Департаменте культуры города Москвы рассказал, что никаких мер к театрам применяться не будет за то, что у них на сцену выходят люди из группы риска:

«Это была рекомендация, а не приказ. Тем более творческие люди могут без работы зачахнуть быстрее, чем от коронавируса».

Та же самая картина и в ведущих театрах Петербурга. Театр Ленсовета не закрывался даже в тот момент, когда одновременно заболели коронавирусом 12 человек. А Сергей Мигицко, только выписавшись из больницы, сразу вышел на сцену. Замена спектакля происходит только в том случае, если заболел актер, единственный исполнитель главной роли.

В БДТ переносы есть. Например, спектакль «Волнение» с Алисой Фрейндлих перенесли на семь дней, а «Войну и мир» вообще отменили. Но это никак не связано с возрастом актеров. Правда, спектаклей с участием Олега Басилашвили до конца года не предвидится.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в «Ленкоме Марка Захарова» 15 человек переболели коронавирусом, включая Марка Варшавера и Александра Збруева. Збруев перенес болезнь легко, бессимптомно. А сейчас, как обладатель антител, не боится выходить на сцену в разгар пандемии.