Два человека погибли от отравления поддельным алкоголем в Турции

Айвалык, 9 ноября. Жители Турции продолжают гибнуть из-за контрафактной выпивки. Двое мужчин пополнили список жертв поддельного алкоголя, сообщает Ensonhaber.

По данным издания, в городскую больницу курортного Айвалыка поступили с отравлением 28-летний Бурак З. и 52-летний Ахмед С. Несмотря на усилия врачей, пациенты скончались. Результаты анализов показали, что пострадавшие погибли от некачественного спиртосодержащего напитка Raki.

Полиция Турции установила магазин, где погибшие приобрели контрафактный алкоголь. Хозяина торговой точки задержали и доставили в отделение на допрос. После дачи показаний его отпустили под подписку о невыезде. Расследование смерти двух мужчин продолжается. В частности, правоохранители разыскивают поставщика выпивки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об изъятии почти 6,5 тысяч литров поддельного алкоголя на популярных среди иностранных туристов курортах Турции. Склады с незаконной продукцией обнаружили в провинции Малатья, Сиде и Стамбуле.