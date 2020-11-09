Поздравления Байдену от мировой элиты тянут на вмешательство в дела США

В ночь на воскресенье кандидат от Демократической партии Джозеф Байден объявил о своей «победе» на президентских выборах в США — после того, как об этом сообщили глобальные масс-медиа. Его оппонент от Республиканской партии, действующий хозяин Овального кабинета Дональд Трамп узнал об этом на поле гольф-клуба и поражения ожидаемо не признал.

«Я выиграл выборы, а не проиграл!» — написал президент в своем Twitter-аккаунте.

А его адвокат Рудольф Джулиани добавил, что имя следующего президента Соединенных Штатов должны определять не какие-то СМИ, а суд, куда уже с 9 ноября будут поданы соответствующие иски.

Тем не менее Байдена и его напарницу Камалу Харрис ринулись поздравлять с победой главы ряда иностранных государств и международных организаций, а также многие политические и общественные лидеры.

Первой ласточкой был, кажется, президент Словении Борут Пахор. А дальше — пошло косяком: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, бундесканцлерин Ангела Меркель, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, король Иордании Абдалла II…

Отметились также экс-президенты США демократы Билл Клинтон и Барак Обама (что понятно) и республиканец Джордж Буш-младший (тоже понятно, хотя и странно), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главы ряда крупнейших транснациональных корпораций и так далее.

Отдельным списком в числе досрочных поздравителей значатся также фигуры из республик постсоветского пространства, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Правительства Грузии Георгий Гахария, президент Украины Владимир Зеленский и даже «президент Республики Беларусь» Светлана Тихановская. Байдена поздравили и оба президента Венесуэлы: законный Николас Мадуро и незаконный Хуан Гуайдо…

При этом из значимых государственных лидеров от поздравлений Байдену показательно воздержались президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и, как ни покажется странным, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Казалось бы, ему-то сам бог велел присоединиться к глобалистскому хору — хотя бы из-за «стены Трампа» на американо-мексиканской границе.

Добавим к этому фейки масс-медиа о том, что Меланья Трамп якобы готова к разводу с Дональдом, а его зять Джаред Кушнер призвал тестя признать свое поражение. И что это такое, как не попытка повлиять на результат волеизъявления американских граждан, заглушив тем самым все фальсификации и подлоги «синей волны» на выборах 3 ноября?

Но поскольку «эта волна — кого надо волна», ни слова о таком иностранном вмешательстве в американском коммуникативном пространстве сейчас не найти. Даже некогда прореспубликанский Fox News, окормляемый кланом Бушей, вовсю топит за Байдена. Все как будто так и надо — «новое платье короля», новый президент Соединенных Штатов…

Как заметил в одном из своих выступлений известный отечественный американист Александр Домрин, миф американской демократии теперь оказался, образно говоря, вывернут наизнанку, обмазан смолой, вывалян в перьях и в таком виде выставлен на всеобщее обозрение. И все, кто сейчас поспешил по тем или иным причинам поздравить тандем кандидатов от «партии осла» с победой, рано и напрасно радуются. Былых «плюшек» от Америки Байдена они все равно не получат, потому что «плюшки» там давно закончились, а их муляжи категорически несъедобны.

Так что жаловаться на «плохую Америку» будет уже некому и незачем. А права говорить «от имени демократии» устроившие фальстарт тем самым полностью лишились. Независимо от того, насколько успешной окажется «защита Трампа» в розыгрыше конкретной политической партии президентских выборов 2020 года, поспешившей с поздравлениями мировой элите достанется лишь дырка от бублика.

В нынешней эйфории противников 45-го президента США этот момент кажется пока мелким и незначительным. Но очень скоро он выйдет на первый план, а процесс украинизации недавнего глобального лидера пойдет семимильными шагами. Не исключено, что и с собственными «Крымом и Донбассом», а также жесточайшей либеральной диктатурой на остальной территории. Включая переписанную историю, где в качестве «древних укров», то есть отцов-основателей, будут фигурировать представители цветных и сексуальных меньшинств.