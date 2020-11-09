Генсек ООН убежден в способности Ливии восстановить суверенитет государства

Нью-Йорк, 9 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество поддержать мирное решение ситуации в Ливии, сообщает Address Libya.

В Тунисе стартовал Форум политического диалога под эгидой Организации Объединенных Наций. Представители Востока и Запада намерены обсудить процесс восстановления североафриканского государства путем проведения выборов нового правительства.

После вступительного слова тунисского лидера Каиса Саида организаторы прослушали аудиозапись с выступлением Гутерриша. Генсек ООН обратился к международному сообществу с призывом поддержать урегулирование ситуации в регионе.

«Сегодняшняя встреча призвана выработать новую формулу мира и стабильности в Ливии», — заявил он.

Португальский политик также отметил важность подписания в конце октября женевских соглашений, назвав их «фундаментальным шагом вперед». По его мнению, этот договор стал основой для перемирия в североафриканской стране.

«Приверженность этому процессу будет способствовать восстановлению ливийского суверенитета и демократической легитимности государственных институтов», — подытожил представитель ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что делегации ВГС и Палаты представителей назвали приоритетные задачи форума в Тунисе. Одной из главных станет подготовка к законодательным и президентским выборам на конституционной основе.