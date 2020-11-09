

Подсчет голосов на президентских выборах в США пока еще не закончен. Однако американские медиа уже объявили победителем демократа Джо Байдена. Президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение, ждет окончательного подсчета голосов и вместе со своими юристами уже готовится к судебным разбирательствам, поскольку подозревает соперника в фальсификации результатов. Почему президентские выборы похоронили демократию и свободу слова в США, обсудили эксперты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Дональд Трамп утверждает, что в ряде штатов голосование проходило с нарушениями. Дополнительные вопросы вызывают голоса, которые присылали по почте. Магистр философии университета Оксфорда Ян Михайлов уверен, что свою роль в нынешней спорной ситуации сыграла пандемия коронавируса.

«Если исходить из слов Трампа, то фальсификации были. Но на данный момент доказательств нет. Другое дело, никто не был готов к эпидемии, американская система выборов в том числе не была к этому готова. Стоять в очереди, чтобы проголосовать, как это было обычно, большинство людей не захотело. Даже при подсчете голосов возникает вопрос: насколько близко наблюдатель может стоять от человека, который считает голоса, чтобы с одной стороны, была возможность контролировать процесс, а с другой — не заразиться. Насколько надо было соблюдать эти меры, идут споры. Очевидно, что они очень серьезно повлияли на выборы, — объяснил он. — Если этот вирус останется с нами и дальше, на следующих выборах эти моменты будут скорректированы».

Относительно позиций американских СМИ, когда Трампу не дают высказаться на главных каналах страны, Михайлов отметил, что для США это норма.

«На каждом канале есть своя редакционная политика. Канал, как правило, принадлежит частным лицам, они платят деньги. Это бизнес. Государственных каналов фактически нет. Поэтому то, что мы наблюдаем, неудивительно: кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Но я не думаю, что все настолько плохо, есть журналисты, которые достаточно свободно высказывают свои мысли», — рассказал Михайлов.

Однако, по словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, в западных средствах массовой информации вообще нет данных о том, что во время голосования были какие-то фальсификации или нарушения. Победа Байдена представляется чистой. Политолог считает это свидетельством крайней степени деградации политической системы США.

«Были совершены практически все нарушения, которые можно представить. Но американцы никогда в этом не признаются. Достаточно много оснований того, что Байден победил нечестно. И если Трампу все же удастся это доказать, то у демократии в Америке есть шанс на выживание. <…> Я оценил эту иронию, что именно демократы похоронили демократию в США», — заявил он.

Российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев уверен, что после таких скандальных президентских выборов, США не имеют права указывать другим странам, как строить демократию и избирать президентов.

«У них нет никакого права критиковать другие страны. А с их двухпартийной избирательной системой лучше вообще помалкивать. Сейчас произошло возвращение США в 19 век, когда голос можно было купить за рюмашку. С точки зрения технологии, очень на это похоже. Правда, деградация произошла уж очень быстро», — сказал он.

Исход выборов, по мнению Евстафьева, уже сейчас примерно понятен. При всех усилиях Дональду Трампу вряд ли удастся что-то изменить, но он еще «попортит кровь» демократам и нанесет ощутимый удар по политической системе США.

Хотя официально итоги выборов еще не подведены, европейские лидеры уже поспешили поздравить Джо Байдена с победой. С точки зрения дипломатии, это считается моветоном. Дмитрий Евстафьев объяснил такую поспешность тем, что в самом начале выборной гонки главы европейских государств выражали поддержку именно Байдену. И сейчас «у них нетерпение ожидания конца Трампа». Но, если Трамп вернет президентство, «им всем не жить».

В свою очередь польский политолог Якуб Корейба отметил, что смена президента США позволит маневрировать в рамках отношений США — Россия — Европа. По словам политолога, отношения США и Европы переживают кризис. Первое, что попытается сделать новый президент на международной арене, — это преодолеть его. Для России здесь есть очевидная выгода.

«Основной задачей Байдена будет помириться с Европой, в частности с Германией. А главная проблема Германии сегодня — это «Северный поток — 2». Первое, что будет требовать Германия, — либо формально снять с него санкции, либо неформально дать возможность его достроить. Поэтому, думаю, «Северный поток — 2» будет достроен и будет работать», — сказал Корейба.

При этом эксперт обратил особое внимание на то, что в целом отношения России и США ужесточатся. Поскольку у демократов более идеалистический подход к постсоветскому пространству и самой России. Если Трампа не интересовало, что происходит внутри стран, то политика насаждения демократических ценностей будет гораздо активней.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков уверен, что нынешние выборы в США прошли по классическому сценарию цветных революций, и за ними стоят те же самые люди, которые меняли власть в других странах.

«Мы должны готовиться к тому, что Байден будет президентом. Я уверен, что Трампа будут преследовать за неуплату налогов и прочее. Тут важно отомстить не самому Трампу, а подавить попытку восстания народа. Президент Дональд Трамп — это не личная победа отдельного человека. Это народный бунт среднего работящего класса, который избрал такого эксцентричного лидера. Но теперь Демократическая партия пришла к власти на много-много лет. Сейчас последует разгром республиканской партии. <…> А Дональда Трампа будут показательно «избивать» и «зачищать», чтобы другим было неповадно. Он точно не выиграет суд», — заявил спикер.

Макаров сказал, что у Байдена есть политическое преимущество на улице, но 90% людей с оружием: простые полицейские, военные, работники спецслужб предпочитают Трампа. Если политическая борьба в Соединенных Штатах перерастет в вооруженную, то у нынешнего лидера есть шанс усидеть в президентском кресле, однако он никогда не решится на такое развитие событий.