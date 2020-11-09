Вице-спикер парламента Армении: РФ выдавливают с постсоветского пространства

У Армении есть пленные наемники из Сирии. Они рассказывают обо всем, и армяне готовы предоставить любому послу возможность общения с террористами. Об этом недавно рассказал вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пообещавший лично взять на себя обязательства организовать такую встречу.

В эксклюзивном интервью ФАН он раскрыл некоторые детали о присутствии иностранных наемников в Нагорном Карабахе.

Проблема все еще актуальна

— Расскажите еще раз, чем эти террористы занимаются? Какова их роль?

— Их роль — воевать за 2000$ (гонорар в месяц — прим.) и получать за каждую отрезанную армянскую голову 100$. Их роль — идти первой волной в атаке и желательно не попадаться.

— А можете рассказать подробнее о террористах, попавших в плен? Как они попали в плен? Что говорят? Сколько их у вас?

— Они были ранены и оставлены своими же на поле боя. В плену рассказывают, кто и как — через какую страну — их привез. Эти видео с английскими и русскими субтитрами есть в Интернете. Всего на поле боя их минимум 3000 человек. У нас были двое, других раненых достать не удалось.

— В смысле достать не удалось? Они умерли?

— Не знаю, может и свои забрали.

— Азербайджанцы часто говорят о присутствии в рядах армянских ВС курдов из РПК («Рабочая партия Курдистана»). Как вы можете это прокомментировать?

— У нас нет курдов — наемников и быть не может. Как и зачем они могли туда попасть? В Карабахе проживало 130 тысяч армян в своих домах, и они защищают свои дома. За 45 дней можно было бы, учитывая «космические» успехи азербайджанской армии, найти хотя бы одного курда из РПК, допросить, выложить в Интернет. Как это сделали мы.

— А в Шуши боевики есть?

— Они — основная ударная сила. Я также не исключаю, что в операции принимают участие турецкие специальные отряды.

Это уже не просто армяно-азербайджанский конфликт