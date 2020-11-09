Вице-спикер парламента Армении: РФ выдавливают с постсоветского пространства

У Армении есть пленные наемники из Сирии. Они рассказывают обо всем, и армяне готовы предоставить любому послу возможность общения с террористами. Об этом недавно рассказал вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пообещавший лично взять на себя обязательства организовать такую встречу.
В эксклюзивном интервью ФАН он раскрыл некоторые детали о присутствии иностранных наемников в Нагорном Карабахе.
Проблема все еще актуальна
— Расскажите еще раз, чем эти террористы занимаются? Какова их роль?
— Их роль — воевать за 2000$ (гонорар в месяц — прим.) и получать за каждую отрезанную армянскую голову 100$. Их роль — идти первой волной в атаке и желательно не попадаться.
— А можете рассказать подробнее о террористах, попавших в плен? Как они попали в плен? Что говорят? Сколько их у вас?
— Они были ранены и оставлены своими же на поле боя. В плену рассказывают, кто и как — через какую страну — их привез. Эти видео с английскими и русскими субтитрами есть в Интернете. Всего на поле боя их минимум 3000 человек. У нас были двое, других раненых достать не удалось.
— В смысле достать не удалось? Они умерли?
— Не знаю, может и свои забрали.
— Азербайджанцы часто говорят о присутствии в рядах армянских ВС курдов из РПК («Рабочая партия Курдистана»). Как вы можете это прокомментировать?
— У нас нет курдов — наемников и быть не может. Как и зачем они могли туда попасть? В Карабахе проживало 130 тысяч армян в своих домах, и они защищают свои дома. За 45 дней можно было бы, учитывая «космические» успехи азербайджанской армии, найти хотя бы одного курда из РПК, допросить, выложить в Интернет. Как это сделали мы.
— А в Шуши боевики есть?
— Они — основная ударная сила. Я также не исключаю, что в операции принимают участие турецкие специальные отряды.
Это уже не просто армяно-азербайджанский конфликт
«Мы становимся свидетелями того, как Россию пытаются выдавить из постсоветского пространства. Делается это самым открытым, самым наглым образом со стороны Турции, которая заявляет, что она должна решать вопросы на постсоветском пространстве. Это очень прискорбно, и хочется, чтобы было понимание этой угрозы», — резюмировал вице-спикер парламента Ален Симонян.