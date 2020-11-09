Дочь Ани Лорак порадовала певицу нарисованным портретом

Киев, 9 ноября. Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) похвалилась перед поклонниками подарком, который ей сделала дочь София.

Исполнительница родила дочь в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Крестным отцом девочки стал «король российской эстрады» Филипп Киркоров, а крестной матерью — бывший депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

Девятилетняя дочь Лорак старается радовать знаменитую маму и делать ей самодельные подарки. На этот раз София нарисовала портрет певицы и с нежностью подписала рисунок: «Любимой маме».

Исполнительница с удовольствием продемонстрировала в Instagram Stories результат стараний дочери.

Украинская певица недавно заинтриговала фанатов снимком с кольцом на безымянном пальце. Поклонники решили, что звезда планирует свадьбу. Развод с отцом Софии в январе 2019 года был для артистки болезненным — после измены Лорак отобрала у него бизнес и разорвала отношения.