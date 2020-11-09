Звезда «Кухни» Богатырев тайно женился на Татьяне Арнтгольц

Москва, 9 ноября. Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев тайно женился на актрисе Татьяне Арнтгольц, с которой встречался около трех лет.

Пара решила не устраивать пышную церемонию, о празднике знали лишь самые близкие. По некоторым данным, пара обменялась кольцами и клятвами в Москве в узком кругу родных.

Богатырев подтвердил, что действительно вступил в брак, но не стал раскрывать подробности торжественного события.

«Да, мы поженились!» — сказал 35-летний актер StarHit.

Артисты познакомились на съемочной площадке телесериала «Наживка для ангела», а впервые вместе появились на публике в 2018 году. Весь режим самоизоляции из-за пандемии COVID-19 пара провела за домашними делами.

Для Богатырева этот брак стал первым. А вот Арнтгольц с 2008 по 2013 год была замужем за коллегой Иваном Жидковым. У актеров родилась дочь Мария. Позже она встречалась с артистом Григорием Антипенко.

Тем временем фанаты поздравляют другую известную пару — актрису Равшану Куркову и ее бойфренда Сергея Амаряна. По словам их знакомых, артистка ждет первенца.