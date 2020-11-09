Похороны Жванецкого заставили плакать тех, кого он всю жизнь смешил

9 ноября в Москве на Новодевичьем кладбище состоялись похороны выдающегося российского писателя-сатирика, народного артиста Михаила Жванецкого. Его не стало 6 ноября. На закрытой церемонии присутствовала съемочная группа ФАН.

Из-за пандемии коронавируса попрощаться с писателем смог лишь ограниченный круг людей: близкие и друзья сатирика, его коллеги и некоторые деятели культуры. Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила: все присутствующие были в защитных масках. Без средств индивидуальной защиты в начале церемонии был замечен лишь звезда «Квартета И» Леонид Барац, однако позже он все-таки надел маску. Барац находился в компании, предположительно, депутата Госдумы Елены Драпеко, которую было сложно узнать из-за маски, скрывающей лицо.

На могиле великого сатирика лежали венки от президента России и министра обороны Сергея Шойгу. Проводить в последний путь Михаила Жванецкого пришли актер Леонид Ярмольник, писатель Евгений Гришковец, музыкант Александр Розенбаум, министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Чтобы выразить свои чувства, Швыдкой прибег к цитате самого Жванецкого.

«У Михал Михалыча есть такая фраза замечательная: «Ничего страшного, что над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Вот сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будет плакать. И плачем уже несколько дней. Потому что это был человек родной всей стране. Не случайно его передача называлась «Дежурный по стране», — поделился с ФАН Швыдкой.

На прощании были также замечены певица Алла Пугачева и ее супруг — юморист Максим Галкин. Держа в руках два букета алых роз, они прошли к главной аллее. От комментариев журналистам они отказались.

Кладбище было закрыто с 14.00 и до самого конца церемонии. Место, где захоронили народного артиста, до последнего держалось в секрете. С учетом пандемии во избежание массового скопления людей поклонников на прощание не допустили. Однако люди все равно собирались у ворот, где дежурили сотрудники правоохранительных органов и военной полиции. Увы, даже преданным поклонникам творчества Михаила Жванецкого не удалось лично присутствовать на прощании с ним. ФАН пообщался с таким человеком: он приехал с букетом цветов, чтобы почтить память любимого артиста, и был безутешен из-за невозможности выразить свои чувства.

«Это, конечно, досадно, — признался он журналистам. — Я знал его лично. Он был светлым, добрым, отзывчивым и талантливым человеком».

Заключительным аккордом церемонии прощания с народным артистом Михаилом Жванецким стали три ружейных залпа в его честь. После завершения официальной части похорон съемочной группе ФАН удалось пройти на территорию кладбища и найти могилу писателя. Она утопала в венках, траурных лентах и цветах.

Сатирика похоронили рядом с экс-руководителем театра «Современник» Галиной Волчек и художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым.

Еще до начала церемонии президент России Владимир Путин направил родственникам Жванецкого телеграмму соболезнования, в которой лидер страны отметил, что не только в России, но и за рубежом люди искренне любили великого артиста за непревзойденное мастерство и способность говорить о серьезных вещах с удивительным юмором.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Точная причина смерти неизвестна, но его концертный директор Олег Сташкевич ранее сообщал корреспонденту ФАН, что Михаил Жванецкий долгое время болел. За месяц до смерти артист перестал выходить на сцену.