Крупнейшие американские и мировые СМИ поспешили объявить победителем президентских выборов Джо Байдена, несмотря на то, что официальный подсчет голосов продолжается до сих пор. Все мировые информационные ресурсы ни слова не сказали о множестве фактов и аргументов, которые приводятся командой Дональда Трампа в качестве доказательств фальсификации выборов. Ниже перечислены самые важные факты, которые замалчиваются или искажаются мировыми СМИ.

Факт первый

Объявление Байдена избранным президентом США по времени совпало с пресс-конференцией советника президента США по кибербезопасности Рудольфа Джулиани в Филадельфии — крупнейшем городе штата Пенсильвания. По версии CNN, Associated Press, Fox News и других крупных медиа, именно победа Байдена (пока не подтвержденная) в Пенсильвании сделала его избранным президентом США.

На этой пресс-конференции Джулиани заявил, что подлинность 600 000 бюллетеней в Пенсильвании до сих пор под вопросом, наблюдателей от Республиканской партии незаконно удаляли из центров подсчета бюллетеней. Джулиани привел с собой группу наблюдателей, которые выразили готовность под присягой заявить о недопуске в центры подсчета бюллетеней. Это грубое нарушение закона.

Джулиани от имени предвыборного штаба Трампа подаст несколько исков в суд с обжалованием результатов выборов.

Факт второй

Электронная система Dominion Voting Systems использовалась для подсчета голосов в 28 штатах, в том числе в ключевых колеблющихся штатах — Мичиган, Джорджия, Пенсильвания, Висконсин. Эта система несколько раз «зависала», что приводило к длительным задержкам при подсчете бюллетеней.

Доказано, что из-за сбоя в работе Dominion в штатах Мичиган и Джорджия в пользу Байдена было ошибочно приписано несколько тысяч голосов. Так же сбой системы Dominion привел к тому, что в одном из округов Мичигана в Палату представителей США прошел кандидат от демократов, хотя на самом деле победил республиканец. Позже ошибка была исправлена, и республиканец был официально назван победителем. Представители штаба Трампа настаивают на «ручном пересчете» голосов во всех штатах, которые использовали систему Dominion. Есть свидетельства, что компания Dominion контролируется людьми, связанными с Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси.

Факт третий

Верховный суд США принял решение в пользу Дональда Трампа и распорядился отделить бюллетени, полученные до восьми часов 3 ноября 2020 года в Пенсильвании (время официального окончания голосования) и после этого времени. Команда Трампа уверена, что бюллетени, полученные после восьми часов будут признаны недействительными. Влиятельный американский юрист и бывший спецпрокурор по делу об импичменте Билла Клинтона Кеннет Стар уже заявил, что прием бюллетеней после дня голосования в Пенсильвании — это «издевательством над Конституцией США».

Факт четвертый

Штаб Дональда Трампа в Джорджии выявил 132 тысячи бюллетеней, которые, по мнению юристов президента, были незаконно получены или оформлены. Штаб Трампа будет добиваться признания их недействительными.

Факт пятый

Представители штаба Трампа в Неваде заявили, что приблизительно 200 тысяч бюллетеней не прошли необходимую проверку на подлинность. Это только часть тех претензий, которые выдвигаются штабом Трампа.

Таким образом мировые и главные американские СМИ намеренно вводят в заблуждение американскую и мировую общественность — они не сообщают о действиях штаба Трампа по обнародованию фактов нарушений на президентских выборах в США 2020 года.