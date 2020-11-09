Космонавт Юрчихин: Мы «обречены» знать географию нашей страны

Астронавты разных стран мира признают, что россияне прекрасно знают географию, рассказал ФАН летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин накануне просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант».

«В полетах такими отзывами о географических познаниях российских космонавтов со мной делились мои коллеги из США, Канады, Франции, Италии, Японии, — сказал в разговоре с ФАН Федор Юрчихин. — Думаю, в моем случае я обязан своей школьной учительнице Зое Громовой и своему любопытству. Я думаю, мы «обречены» знать географию досконально, потому что у нас огромная великая страна. Мы должны хотя бы знать, где и что у нас находится. Богатство нашей страны — это природа. А в этой природе есть, например, самый большой водопад в Европе, самая высокая гора в Европе. А возьмите Дальний Восток — ничто не сравнится с чудесами Камчатки…»

Герой России не один раз принимал участие в масштабных акциях РГО по проверке знаний географии. Он признался, что это испытание «заставляет опять почувствовать себя мальчишкой, который сидит за партой, подглядывает ответы у соседей».

В прошлом году свои школьные и студенческие годы на диктанте вспомнил другой его «звездный» участник — Сергей Шнуров.

«Я прямо ощутил, как нейроны бегают в моем уже достаточно старом мозгу, — поделился музыкант. — Это классно, это щекотно, это здорово».

В 2019 году диктант писали также ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионки Елена Веснина и Вера Звонарева и еще один российский космонавт — Роман Романенко. В 2018 году перед диктантом участников вдохновлял еще один россиянин из космоса: с МКС к ним обратился космонавт Сергей Прокопьев.

«Я с восхищением смотрю на нашу голубую планету отсюда, с орбиты, и всегда с замиранием сердца жду минуты, когда буду пролетать над Российской Федерацией, — рассказал Прокопьев. — Красота и величие России из космоса поражают воображение. Изучайте нашу великую страну, познавайте ее, гордитесь ею».

Каждый год географический диктант пишет президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу. В 2018 году он оценил диктант как «познавательный» и отметил, что задания не были «ни слишком простыми, ни слишком сложными, как раньше».

Общенациональную просветительскую акцию РГО на главной площадке модерируют известные россияне: в 2018 году ведущим был Валдис Пельш, в 2019 году — телеведущая Яна Чурикова. Интернет-версии диктанта в разное время представляли Дмитрий Песков, Дмитрий Губерниев, Елена Исинбаева, Леонид Агутин, Баста и Сергей Безруков.

Даже знатоки России из числа звезд — космонавты, которые пролетают над Землей, звезды шоу-бизнеса, которые исследуют Россию в концертных турах по городам, политики, которые обязаны знать географию страны «на отлично», — признаются: каждый раз вопросы диктанта их удивляют.

«Мы в школе изучали самый высокий водопад Анхель и знали, что его высота по разным оценкам около километра, — рассказал ФАН Федор Юрчихин. — Но я никогда не думал, что у нас на Кавказе есть самый высокий водопад Европы — Большой Зайгелан, в несколько сотен метров высотой. Для меня это было открытием. Теперь хочется там побывать, как хочется и увидеть плато Путорана, куда непросто добраться».

Организаторы географического диктанта РГО выбирают соответствующие необычные площадки для мероприятия: среди самых необычных пунктов проведения теста — лодка Федора Конюхова, ракетный крейсер «Варяг» и знаменитая «Аврора», палатка на острове Матуа Большой Курильской гряды, заповедник «Столбы», планетарий, Звездный городок и Центр управления полетами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море.

В этом году географический диктант состоится 29 ноября. С учетом эпидемиологической ситуации в РГО разработали новый дистанционный формат проведения диктанта. В тех регионах, где эпидемиологических ограничений не будет, очные площадки заработают в обычном режиме. Если в регионе введут эпидемиологические ограничения, все очные площадки региона превратятся в дистанционные. К акции этого года уже присоединились Бельгия, Швейцария, Китай, Египет, Израиль, Камбоджа, Сербия, Украина и другие страны мира. Напомним, Федеральное агентство новостей в этом году выступает информационным партнером просветительской акции «Географический диктант».

О том, кто лучше всех пишет «Географический диктант» ФАН рассказывал ранее.