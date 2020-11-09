Магистр Оксфорда объяснил, почему цензура в Америке не нарушает свободу 

Санкт-Петербург, 9 ноября. На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудили выборы в США. Магистр философии университета Оксфорда Ян Михайлов прокомментировал рамки цензуры, введенной во время 46-х выборов президента Америки.

«На каждом канале есть своя редакционная политика. Канал принадлежит, как правило, каким-то частным лицам, это бизнес. Государственных каналов практически нет в США. Поэтому неудивительно, что те, кто платит деньги, те и музыку заказывают. С другой стороны, я не думаю, что все так плохо, потому что есть Fox News Channel — там журналисты и сторонники президента Трампа свободно высказывают свои мысли. Естественно, подавляющее большинство каналов достаточно либерально настроено», — заявил Ян Михайлов.

Магистр философии университета Оксфорда также поделился своим пониманием идеологической цензуры в США.

«Здесь создается монополия, — уверен эксперт. — Это ведь тоже частная собственность. Facebook принадлежит частному лицу, но с учетом его значимости для всей страны встает вопрос, может ли это частное лицо до такой степени влиять на политику, проводимую этим СМИ. Тут достаточно сложная линия: Цукерберга вызывали на конгресс, он давал показания, объяснялся. Что они ему говорили, я точно не знаю, но, во всяком случае, трудно влиять на чьей-то бизнес, который полностью владеет той или иной площадкой. Сложно заставить его делать что-то в общественных интересах. Надо купить эту собственность, тогда государство будет этим управлять».

Также спикер раскрыл некоторые подробности работы соцсетей, объяснив их полномочия.