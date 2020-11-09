Донцова рассказала, как сказалась на ней «коронавирусная диета»

Москва, 9 ноября. Писательница Дарья Донцова нашла в своем заболевании коронавирусом неоспоримый плюс — «королева детектива» без лишних усилий избавилась от ненужных килограммов.

О госпитализации 68-летней писательницы стало известно в ноябре. Сообщалось, что Донцова якобы «скончалась» от COVID-19, но она решительно опровергла эту информацию.

Писательница в новом видеообращении в Instagram поблагодарила врачей за помощь и отметила прекрасные и комфортные условия, в которых она лечится и параллельно работает.

Донцова с присущим ей юмором рассказала, что так называемая «коронавирусная диета» принесла ей неоспоримую пользу и сказалась на внешнем виде.

«У меня висело платье, которое было на размер меньше. Так вот теперь оно мне как раз и даже болтается. Буду носить. Понимаете, как здорово? У меня теперь новое платье будет. Вечно мне во всем везет», — заявила писательница.

Она призвала поклонников не унывать ни при каких обстоятельствах. Донцова пока не может вернуться домой в связи с состоянием здоровья, но надеется на лучшее.

На прошлой неделе стало известно о госпитализации однофамильца писательницы, звезды киноальманаха «Мальчишки» Владимира Донцова. У 67-летнего актера диагностировали онкологическое заболевание.