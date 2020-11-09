Джиджи Хадид опубликовала трогательное фото с грудной дочерью

Вашингтон, 9 ноября. Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид выложила трогательный снимок с маленькой дочерью.

Девочка появилась на свет лишь 1,5 месяца назад. Отцом ребенка стал бывший участник группы «One Direction» Зейн Малик, с которым 25-летняя Хадид сходилась и расставалась несколько раз.

На новом фото, опубликованном в Instagram Stories, модель показала свое лицо без макияжа. Джиджи Хадид предстала перед фанатами с длинными косами.

Демонстрировать личико грудной дочери звезда журнальных обложек не стала, однако показала младенца со спины. На фото девочка одета в крохотные серые джинсы, желтые носки и белый бодик. Малышка трогательно лежит у мамы на плече. В подписи к фото модель отметила, что из ее дочери исходит солнечный свет.

Семья Джиджи Хадид — это практически династия моделей. Именно в этой сфере в свое время работала мать девушки. Младшая сестра Джиджи по имени Белла тоже является супермоделью. Более того, Белла Хадид была признана самой красивой женщиной мира.