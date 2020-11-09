В объединении пассажиров назвали причины отставки главы Минтранса Дитриха

Москва, 9 ноября. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов назвал ФАН возможные причины отставки главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

В транспортной отрасли многие проекты федерального значения были «поставлены на тормоза» — за это и был отправлен в отставку министр транспорта Евгений Дитрих. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

«Требования к министру очень высокие. Основные проблемы, которые сейчас необходимо будет решать, — это ускорение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как раз по этой программе было много жалоб со стороны правительства, поскольку было выделено финансирование, но программа реализовывалась крайне медленно в регионах», — обратил внимание Зотов.

Важно продолжить работу с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, старт которому был дан в 2018 году, добавил эксперт. В списке — около 700 объектов, бюджет проекта — 6,3 трлн рублей. Он предполагает строительство в России десятка логистических развязок и транспортных коридоров.

«Это Арктика, это запуск высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, строительство платной дороги Москва — Казань, — все эти процессы предстоит решать новому министру. Как раз по ним было очень много «тормозов», из-за которых и было принято решение по смене министра», — подчеркнул председатель Общероссийского объединения пассажиров.

По мнению Зотова, у бывшего главы Минтранса сильная команда заместителей. Они прекрасно разбираются в своих сферах, но останутся ли при новом главе ведомства — вопрос открытый.

«Это заместитель министра транспорта, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк — большой специалист в сфере автомобильных дорог. Это первый замминистра, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, который прекрасно разбирается в авиации. То есть замы сильные. Вопрос — останутся ли они при новом главе?» — пояснил собеседник ФАН.

В понедельник глава правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры пяти министров и одного вице-премьера Правительства РФ. На пост министра транспорта предложен гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

В сентябре 2021 года, после того, как пройдут выборы в Госдуму, состав правительства вновь пересмотрят, отметил член общественного совета при Минтрансе.

«Скорее всего, это назначение министров на ближайший год — до формирования Госдумы в сентябре следующего года. Тогда будет новая процедура согласования всего правительства», — констатировал Зотов.

Напомним, согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств — их назначает президент после консультаций с Совфедом.

Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты нижней палаты парламента по этой тематике, а также думские фракции.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.