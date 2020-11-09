Михаила Жванецкого похоронили рядом с могилой Галины Волчек

Москва, 9 ноября. Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой российской актрисы театра и кино Галины Волчек, передает корреспондент ФАН.

Похороны заслуженного артиста РФ прошли в закрытом для фанатов режиме. На церемонии присутствовали только коллеги и близкие сатирика. Такое решение было принято для того, чтобы избежать массового скопления людей во время пандемии коронавируса.

На прощание с Михаилом Жванецким на Новодевичье кладбище приехали известные деятели искусства и культуры, в том числе телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева. Комментариев журналистам они не дали. С собой пара принесла два букета алых роз и прошла к главной аллее.

Единственный, кто поговорил с прессой, — это спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что смерть артиста — большая утрата для страны.

«Это был человек, родной всей стране. Программы его я очень любил. Теперь остается только вспоминать…» — поделился эмоциями Швыдкой.

Напомним, что Михаила Жванецкого не стало на 87-м году жизни. А за месяц до смерти артист перестал выходить на сцену.

Вся церемония прощания с народным артистом России прошла в закрытом режиме. Новодевичье кладбище будет закрыто до конца дня. Однако съемочная группа ФАН смогла войти внутрь.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Точная причина смерти неизвестна. Его концертный директор Олег Сташкевич ранее сообщал корреспонденту ФАН, что Михаил Жванецкий долгое время болел.