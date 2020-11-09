Тактика Азербайджана в Карабахе вдохновляет украинцев на зачистку Донбасса

Киев, 9 ноября. Активное наступление Азербайджана в военной кампании, в ходе которой Баку стремится взять под свой контроль Нагорный Карабах, может серьезно повлиять на ситуацию в Донбассе. К такому выводу пришел российский публицист и радиоведущий Сергей Мардан. В своем авторском блоге он объяснил, каким образом военный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Закавказье способен оказать воздействие на гражданскую войну на востоке Украины.

В первую очередь Мардан заметил, что Киев может вдохновиться «военными успехами» Азербайджана в Нагорном Карабахе, а украинские власти окончательно откажутся от выполнения пунктов Минских соглашений и потребуют провести масштабную военную операцию в Донбассе по примеру Баку. Большую роль в этой ситуации может сыграть позиция России, которая способна остановить бои в регионе и посадить стороны конфликта за стол переговоров.

«Сдача Карабаха мобилизует сторонников жесткой линии в Киеве. Их лозунгом теперь станет «Смог Азербайджан — сможем и мы», — заметил Мардан.

Слова российского журналиста о том, что тактика Азербайджана в Нагорном Карабахе вдохновляет украинцев на зачистку Донбасса, подтверждаются громогласными заявлениями представителей украинских националистических группировок. Так, в своем блоге националист Елена Белозерская призывает следовать примеру Азербайджана и начать крупномасштабную военную операцию по зачистке Донбасса.

«Это все решается просто и элементарно, нужно только иметь других союзников — тех, кто обеспечивает «Байрактарами» (турецкие ударные беспилотники), а не хвалят нас за миролюбие», — резюмирует Белозерская.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина не сможет выполнить пункты Минских соглашений в том порядке, в котором они находятся сейчас.