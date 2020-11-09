Брат принцессы Дианы растрогал Сеть ее детской фотографией

Лондон, 9 ноября. Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер поделился с подписчиками в Twitter редким архивным снимком с сестрой.

По всей видимости, фотографию сделали в 1960-х годах, когда будущей принцессе Уэльской было около шести лет. На снимке она позирует вместе с братом. Мальчика нарядили в футболку и шорты, а его сестру — в платье с белым воротничком и рукавами-фонариками.

Подписчики Спенсера пришли в полный восторг от фотографии. Они от всей души поблагодарили его за возможность побольше узнать о своем кумире. Судя по комментариям, детский снимок Дианы по-настоящему растрогал ее поклонников.

«Я тронута прямо до слез»; «Она была настоящей принцессой. Она была прекрасна внутри и снаружи»; «Такая прекрасная фотография, спасибо, что поделились ею»; «Всегда в моем сердце, никогда не забуду»; «Добрая память», — написали пользователи соцсети.

Диана с 1981 года по 1996 год была женой принца Уэльского Чарльза — наследника британского престола. Она активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. В Британии ее называли «королевой людских сердец», по выражению из самого знаменитого ее интервью.