Фальсификации в пользу Байдена сулят Трампу второй срок

Действующий президент США Дональд Трамп способен затруднить или вовсе не допустить воцарение Джо Байдена в Белом доме, несмотря на объявленную в глобальных СМИ победу кандидата от Демпартии, якобы набравшего 290 голосов выборщиков. Помочь Трампу могут особенности американского избирательного законодательства, а также целый ряд нарушений, которые власти как минимум шести штатов допустили во время голосования 3 ноября.

Обозреватель ФАН разобрался, почему еще рано поздравлять Байдена с победой на выборах-2020.

Шесть штатов, которые потрясли Америку

До сих пор практически во всех американских штатах продолжается подсчет бюллетеней избирателей, голосовавших на выборах президента США. Причем в шести из них — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине и Пенсильвании — результат вовсе не выглядит безоговорочным, поскольку голоса там распределились практически поровну между Трампом и Байденом.

Это создает нужную интригу по распределению голосов выборщиков: будет ли у Байдена безоговорочное преимущество на декабрьском голосовании выборщиков или его перевес определится лишь одним-тремя голосами. Напомним, для простого большинства, требуемого для победы, необходимо 270 голосов выборщиков.

Сохраняющаяся вероятность свести проигрыш к ничтожной разнице голосов заставляет команду не проигравшего окончательно Трампа выискивать все возможные нарушения на выборах в шестерке перечисленных штатов. И здесь у штаба президента минимум три резона.

Прежде всего, штаб президента имеет серьезные сомнения в честности прошедших выборов и не менее внушительные доказательства подтасовок в пользу Байдена, выявленных как раз в ключевых штатах. Кроме того, при минимальной разнице в числе выборщиков есть вероятность, что кто-то из них на решающем голосовании сможет опустить бюллетень «не за того» кандидата. Такие прецеденты в истории США уже случались, причем никаких санкций к «неправильно» проголосовавшим выборщикам не применялось.

Наконец, при победе «на тоненького» Байден будет лишен важнейшей составляющей любой власти — общественной веры в ее легитимность. Так что даже если доказательства фальсификаций со стороны демократов на этих выборах не смогут лишить кандидата от демократов президентства, они вполне могут ослабить публичное доверие к его власти.

Но все это пока в будущем. Сейчас же команда Трампа занята сбором доказательств того, как в ключевых штатах избиркомы накручивали результаты в пользу Байдена. Судя по всему, таких способов накрутки было сразу несколько.

«Мертвые души» по-американски

Одной из технологий фальсификации, которая активно использовалась на выборах-2020 в США, стало внесение в списки избирателей «мертвых душ». Например, в Филадельфии множество столетних жителей штата внезапно решили прийти на избирательные участки. Причем день их рождения кто-то проставил без особой фантазии: по мнению составителей списка избирателей, все они родились ровно 90 или 100 лет назад. Когда же сотрудники одного из похоронных бюро Пенсильвании решили проверить свою картотеку, они выяснили, что из 13 недавно умерших в их округе избирателей семеро удивительным образом все-таки проголосовали на выборах!

«Мертвые души» и столетние аксакалы активно голосовали также в Мичигане и Неваде. В частности, в Детройте удалось собрать внушительный список проголосовавших, в который попали те, кто якобы родился в конце XIX — начале XX веков. В списке уже под тысячу человек.

Второй технологией с «мертвыми душами» стала раздача открепительных бюллетеней, что позволяло учесть голос избирателей более одного раза. Так, конгресс штата Пенсильвания теперь требует от губернатора провести расследование, откуда взялись рекордные 105 000 открепительных бюллетеней для тех, кто не был зарегистрирован по адресу своего участка. Подобная ситуация сложилась и в Неваде: там юристы Трампа требуют признать недействительными 10 000 голосов тех, кто, как подозревается, голосовал повторно, проживая в других штатах.

Ситуация с «мертвыми душами» осложняется еще и тем, что контроль за выборами был максимально усложнен со стороны демократических властей ряда штатов. Юристы действующего президента США подали несколько исков в ряд окружных судов об аннулировании результатов на тех участках, куда не пускали наблюдателей. Речь идет о прославившихся на весь мир «специальных» участках для учета почтовых бюллетеней в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии.

Здесь крайне показателен ответ одного из окружных судов Пенсильвании, разъясняющий юристам Трампа весь смысл слова «специальный»:

«Согласно выборным законам штата Пенсильвания, участком для голосования признается место, где волеизъявитель голосует. Таким образом, если на участке можно не только голосовать, но еще и, например, распечатать бюллетень, то такой дополнительный участок для голосования не является участком для голосования по его определению в законах штата Пенсильвания».

В переводе на русский это означает следующее: «спецучасток» — это вовсе не участок, поэтому обычные правила наблюдения за выборами к нему не применимы. Там вполне могут проголосовать «мертвые души», и ни один протрамповский наблюдатель этого попросту не увидит!

Старая недобрая почта

Еще одной мощной технологией фальсификации на выборах-2020 стало сочетание старой доброй почты и высоких компьютерных технологий. Так, журналисты из Висконсина установили, что многие сотрудники избиркомов ставили свою подпись на почтовых бюллетенях в графе «свидетели», формально подтверждая личность проголосовавшего. Хотя по закону на это имеют право только те, кто лично присутствовал при заполнении бюллетеня, посланного почтой.

Это перекликается с тем, что, как выяснилось, политтехнологи от демократов получили незаконный доступ к личной информации людей, чьи бюллетени не были учтены при голосовании. После чего они стали рассылать этим избирателям новые бюллетени — уже после дня выборов.

Подобная ситуация наблюдалась, например, в Неваде: сотрудник избиркома из этого штата готов выступить в суде с показаниями о том, как его вынуждали учитывать почтовые бюллетени без проверки подписи избирателя, что нарушает законы штата. В целом республиканцы в Неваде насчитали не менее 3000 случаев фальсификации выборов и уже обратились с федеральным иском об аннулировании результатов голосования в их штате.

Дата почтового штемпеля является определяющей для учета бюллетеня почтового голосования, поэтому голоса, поданные после 3 ноября, по законам практически всех американских штатов не подлежат учету. Вот с этим-то у голосовавших за демократов и наблюдается главная проблема.

Так, уже два сотрудника почтовой службы Пенсильвании и один — Мичигана готовы дать показания в суде о том, как их заставляли ставить штемпели с 3 ноября на почтовых бюллетенях, полученных после дня выборов. Судя по всему, таких откровений нам предстоит услышать немало: практически во всех ключевых штатах за последние дни перед выборами внезапно стал популярным запрос в Google «наказание за фальсификацию выборов».

Добавим, что в одном из своих последних решений Верховный суд США приказал избиркому Пенсильвании отделить бюллетени, полученные после дня выборов. По оценкам СМИ, под эту категорию могут попасть и быть потенциально аннулированными без малого 100 000 бюллетеней. Этого вполне хватит, чтобы полностью «перекрасить» штат в красный цвет республиканцев.

Ошибка 404

Другим интересным моментом стал скандал с использованием специализированной системы электронного учета бюллетеней. Фирма Dominion Voting Systems, занятая электронным подсчетом голосов в 30 штатах, выпустила обновление для своих серверов в самый «удобный» момент — прямо в ночь перед днем выборов. Из-за этого сервера компании неоднократно «падали», а из актива Трампа, как можно предположить, пропало несколько тысяч голосов в ключевых штатах.

В Мичигане речь идет минимум о 6000 голосов, в силу чего местный конгресс уже собрал экстренные слушания для начала расследования о честности выборного процесса. По утверждению СМИ, сервера Dominion Voting Systems могли выдавать ошибочные результаты в 3% случаев. Показательно и то, что эта компания уже шесть лет ведет совместный проект с Clinton Foundation, одним из авторитетных спонсоров Демократической партии.

Как всегда бывает при фальсификациях, свое слово говорит обычная статистика: в семи округах Висконсина количество проголосовавших превысило число зарегистрированных избирателей. Причем в городе Милуоки, который является ключевым для голосования в этом штате, на 18 участках явка составила ровно 75%, а на 23 участках — ровно 90%.

С почтовым голосованием странности еще круче: в некоторых округах почти 100% всех поздних бюллетеней отошли в пользу Байдена. Не случайно один из немногих честных левых журналистов Гленн Гринвальд прямо заявил на этот счет, что речь идет о полной дискредитации американского института выборов.

Конечно, даже такие масштабные неувязки, скорее всего, не смогут поменять итоговый расклад по выборам. Однако главный итог в другом: «светоч демократии», которым всегда пытались выглядеть Соединенные Штаты, окончательно погас 3 ноября 2020 года. Оказалось, что выборы в США подвержены всем тем болезням, которые Вашингтон любит ставить в вину «неправильным» демократиям: это фальсификация бюллетеней и гонения на наблюдателей, подкуп членов избиркомов и использование компьютерных технологий для накрутки голосов и многое другое.

И с этим теперь Соединенным Штатам придется как-то жить — помимо всех прочих их бед и забот.