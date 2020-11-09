Актриса Екатерина Климова показала, как выглядела в молодости

Москва, 9 ноября. Актриса Екатерина Климова порадовала фанатов архивным снимком, показав, как выглядела в молодости.

На своей странице в Instagram в разделе Stories 42-летняя артистка опубликовала черно-белое фото, которое было сделано еще в начале ее актерской карьеры. Тогда звезда выглядела немного иначе и носила милые кудряшки. На архивном кадре можно увидеть не только длинные вьющиеся волосы Климовой, но и легкий макияж.

К сожалению, фото пострадало от времени — снимок поистрепался и порвался. Однако некий специалист, возможно даже поклонник Климовой, смог восстановить кадр для актрисы. Он также немного изменил цветовой оттенок снимка.

«Отреставрировал старое порванное фото для Екатерины Климовой», — подписал свою работу автор.

Ранее Климова поделилась с поклонниками секретами красоты и молодости. Актриса сообщила, что старается не забывать об отдыхе и внимательно относится к своему здоровью.